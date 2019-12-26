Собиновское училище в Ярославле обновилось к юбилею
Ярославль, 26 декабря, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Ярославское музыкальное училище имени Л.В. Собинова обновилось благодаря национальному проекту «Культура» и помощи ПАО «Славнефть-ЯНОС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.
В 2019 году училище отметило свое 115-летие. 25 декабря состоялась церемония открытия после ремонта Большого концертного зала, которая сопровождалась выступлением солистов и коллективов училища. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. Гости посетили учебные классы, оценили звучание новых музыкальных инструментов.
Училище имени Собинова получило пять роялей, саксофоны, ударную установку, контрабасы, концертную скрипку и многие другие инструменты. Также приобретены микрофоны, микшерный пульт, ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивные доски, мебель. Библиотечный фонд пополнился новыми музыкально-нотными пособиями и литературой.