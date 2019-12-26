Ярославль, 26 декабря, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Ярославское музыкальное училище имени Л.В. Собинова обновилось благодаря национальному проекту «Культура» и помощи ПАО «Славнефть-ЯНОС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Концерт в Собиновском училище

В 2019 году училище отметило свое 115-летие. 25 декабря состоялась церемония открытия после ремонта Большого концертного зала, которая сопровождалась выступлением солистов и коллективов училища. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. Гости посетили учебные классы, оценили звучание новых музыкальных инструментов.

«В рамках нацпроекта «Культура» на обновление материально-технической базы Ярославского музыкального училища направлено более 19 миллионов рублей, — отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. — На эти средства удалось на 80 процентов обновить инструментальную базу, приобрести ценные учебные пособия, современное интерактивное оборудование для кабинетов».

Училище имени Собинова получило пять роялей, саксофоны, ударную установку, контрабасы, концертную скрипку и многие другие инструменты. Также приобретены микрофоны, микшерный пульт, ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивные доски, мебель. Библиотечный фонд пополнился новыми музыкально-нотными пособиями и литературой.

«Рад присутствовать на этом замечательном мероприятии и видеть результат наших социальных инвестиций, — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Благодаря многолетнему сотрудничеству с Правительством Ярославской области мы ежегодно принимаем участие в финансировании различных социальных проектов, направленных на развитие материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения и культуры региона. Я надеюсь, что наш вклад в обновление Собиновского училища послужит его дальнейшему развитию, а в Большом концертном зале всегда будет звучать прекрасная музыка.»