Таруса, Калужская область, 26 декабря, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Церемония открытия проекта «Туристический маршрут прогулки по Тарусе» — победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в малых городах состоялась в Калужской области, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Новый проект подразумевает комплексное развитие туристической инфраструктуры Тарусы

Новый проект подразумевает комплексное развитие туристической инфраструктуры Тарусы, где в настоящее время созданы новые и улучшены существующие пешеходные маршруты, обустроены пространства для досуга и общения. В центре Тарусы открыт туристический информационный центр, рядом с которым установлен интерактивный смартфон, на котором гости города самостоятельно могут выбрать заинтересовавшие их туристические направления. В рамках проекта реконструирован мост через овраг от дома Ватагина к дому Заболоцкого, пешеходной и велотропой соединены улицы Пролетарская и К. Либкнехта, дорога от камня Цветаевой до Воскресенского храма, создало доступное пешеходное сообщение между всеми частями города. Также, обустроена лестница, ведущая к могиле художника Борисова-Мусатова, облагорожен святой источник. Получила дальнейшее развитие парковая зона «Березовая роща». Организована входная группа в парк «Река времени». Создание прогулочного маршрута до дома отдыха «Серебряный век» позволило благоустроить набережную реки Ока.

Ожидается, что «Туристический маршрут прогулки по Тарусе» станет драйвером развития экономики муниципалитета. Финансирование проекта велось как из средств федерального бюджета — 30 млн рублей., так и внебюджетных источников — 1,41 млн рублей.