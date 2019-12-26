Москва, 19 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале специальной военной операции. Глава государства отметил, что цели СВО не меняются, это денацификация и демилитаризация Украины, её нейтральный статус.

По словам президента, вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Киевские власти не соглашались с тем фактом, что в их стране происходит фашизация, поэтому Россия, несмотря на предложения договариваться, вынуждена была применить военные меры.