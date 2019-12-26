Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации
Москва, 19 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале специальной военной операции. Глава государства отметил, что цели СВО не меняются, это денацификация и демилитаризация Украины, её нейтральный статус.
По словам президента, вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Киевские власти не соглашались с тем фактом, что в их стране происходит фашизация, поэтому Россия, несмотря на предложения договариваться, вынуждена была применить военные меры.