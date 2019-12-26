Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Петербурга и «Единой России» Сергей Боярский опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с отцом — актером Михаилом Боярским — которому сегодня, 26 декабря, исполнилось 70 лет.

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Боярский

На фото, что само по себе уникально, Михаил Боярский предстал без своей знаменитой шляпы, с которой он не расстается почти никогда, в том числе во время телепередач и на матчах «Зенита». Однако в домашней обстановке шляпа «мушкетёру» не нужна.

Сергей Боярский признался в любви к отцу и заявил о том, что тот всегда был и будет для него примером в жизни.

«Мужчина, подражая которому формировались мои стержневые принципы, такие как отношение к семье, женщине, друзьям, долгу, стране, данному слову, ответственности, порядочности», — охарактеризовал отца депутат Госдумы.

https://www.instagram.com/p/B6h2bgsjxJj/

Напомним, президент России Владимир Путин в своем поздравлении Михаилу Боярскому отметил яркий и самобытный талант артиста, который обогатил отечественный театр, эстраду и кинематограф.

Читайте также: Михаил Боярский выйдет на театральную сцену в свой юбилей

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров также поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием.

«Созданные Вами образы в таких кинолентах, как «Старший сын», «Собака на сене», «Дон Сезар де Базан», «Д'Артаньян и три мушкетера», а также удивительные характеры героев театральных постановок снискали заслуженную любовь зрителей», — отметил спикер.