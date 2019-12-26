Барнаул, 26 декабря, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Алтайском крае который день не прекращаются снегопады и метели. Сегодня, 26 декабря, алтайский министр транспорта Александр Дементьев, по его собственным словам, которые цитирует ИА «Амител», опоздал на работу из-за того, что застрял на машине во дворе, который был не очищен после снегопада.

Администрация Барнаула Борьба со снегом в Барнауле

Какое-то время пришлось потратить на поиск лопаты и расчистку проезда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край уже не первый день засыпает снегом. В декабре количество осадков, выпавших на территории столицы Алтайского края, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причём только за последние сутки выпало 13 мм осадков (или 48% среднемесячной нормы декабря). На помощь коммунальным службам, которые не справляются со снегом, привлекли студентов.

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