Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Служить на новейшей подлодке «Волхов», которая сегодня, 26 декабря, была спущена на воду на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, будут только военнослужащие по контракту. Об этом заявил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Владимир Якушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка проекта 636.3

Журналисты поинтересовались у него, как жители одноименного города Ленинградской области, в честь которого названа подлодка, могут попасть служить на нее, что нужно для этого сделать.

«Прийти в военкомат, изъявить своё желание, пройти медкомиссию, чтобы был годен для службы на подводных лодках, и прибыть к нам, в город Владивосток. Все экипажи этих кораблей — военнослужащие по контракту», — ответил Якушев.

Он добавил, что подлодки типа 636.3 очень ждут на Тихоокеанском флоте, потому что это корабли нового типа, обладающие современным оружием и уникальными боевыми качествами.

«Получение этих кораблей значительно повысит боевые возможности ТОФ и ВМФ России в целом», — сказал контр-адмирал.

По его словам, новые подлодки встречают на Тихоокеанском флоте торжественно, с праздником.

«Для встречи подводных лодок отработан традиционный ритуал. Построение личного состава объединения, торжественная встреча — как правило, командующий флотом встречает новые корабли. Командир корабля докладывает о прибытии лодки, ее готовности к боевому применению, а экипаж получает поросёнка», — поделился Якушев.

26 декабря 2019 года на АО «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду второй подводной лодки для ТОФ «Волхов» (проект 636.3). Передача субмарины Военно-морскому флоту планируется до 25 ноября 2020 года.