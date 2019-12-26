Барнаул, 26 декабря, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Волонтёры — студенты и учащиеся — помогут дорожным службам Барнаула очистить Барнаул от последствий сильного бурана. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, сейчас волонтеры (50 человек) из числа обучающихся на военной кафедре Алтайского государственного технического университета (АлтГУ) завершают очистку от снега тротуара и лестницы на участке проспекта Социалистического от ул. Димитрова до корпуса АлтГУ.

Мэрия Барнаула Барнаул. Разчистка тротуаров от снега

Они же очистят тротуар и ступеньки по проспекту Красноармейскому в границах улиц Мерзликина и Папанинцев. Несколько минут назад к работе присоединились почти 100 курсантов Барнаульского юридического института.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре количество осадков, выпавших на территории столицы Алтайского края, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причём только за последние сутки выпало 13 мм осадков (или 48% среднемесячной нормы декабря).

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