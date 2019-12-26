Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Генеральный директор петербургского АО «Адмиралтейские верфи» положительно оценил итоги 2019 года, в который старейшее судостроительное предприятие Петербурга отмечало свой 315-летний юбилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

Об этом Александр Бузаков заявил журналистам в четверг, 26 декабря, после церемонии спуска на воду дизельной подводной лодки «Волхов» (проект 636.3), строящейся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я оцениваю итоги года исключительно положительно. Мы выполнили проценты продвижения по всем заказам, сдали заказчику головную лодку этой серии «Петропавловск-Камчатский». Также выполнили продвижение по нашим надводным кораблям: был спущен на воду «Иван Папанин», заложен «Николай Зубов», (ледокол) «Виктор Черномырдин» закончил все испытания, и у заказчика в лице Росморпорта никаких вопросов к «Адмиралтейским верфям» не было», — отметил Бузаков.

Также он подчеркнул, что по-другому год 315-летия судостроительного завода на предприятии завершить и не могли.

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