Санкт-Петербург, 26 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Спущенная на воду в Петербурге на Адмиралтейских верфях подлодка «Волхов» (проект 636.3) отправится на испытания через три месяца. Об этом журналистам заявил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, передает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

АО «Адмиралтейские верфи» Заводские ходовые испытания подлодки типа 636.3

«Подлодка «Волхов» через три месяца приступит к понтонным испытаниям и, примерно через 4,5 месяца, уйдет на заводские ходовые испытания», — сказал Бузаков.

В настоящий момент закончен монтаж всех механизмов и систем субмарины и, после спуска подлодки на воду, все они будут проверяться.

«Здесь достаточно удачное сочетание и, по сравнению с предыдущими проектами, сделано много доработок», — отметил Бузаков.

Напомним, «Волхов» станет второй в серии новейших дизельных подлодок для Тихоокеанского флота России. Первая подлодка этой серии — «Петропавловск-Камчатский» —передана ВМФ в ноябре 2019 года. Третья и четвёртая подлодки — «Магадан» и «Уфа», строятся здесь же, на «Адмиралтейских верфях». В октябре 2019 года началась резка металла, на следующий, пятый подводный корабль для ТОФ.