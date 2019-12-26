Барнаул, 26 декабря, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Барнауле не прекращаются снегопады, а техника не успевает очищать дороги. Как сообщает официальный сайт городских властей, в декабре количество осадков, выпавших на территории столицы Алтайского края, составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм). Причём только за последние сутки выпало 13 мм осадков (или 48% среднемесячной нормы декабря).

Мэрия Барнаула Уборка снега в Барнауле

«Городские службы капитулировали перед стихией. Техники явно недостаточно. Непонятно, вроде ночью не было такого сильного снегопада, как днем, а городские дороги так и не успели почистить. Во дворах автомобили также попали в снежный плен, люди просто не могут выехать. Остановки переполнены, общественный транспорт забит. О тротуарах молчим — судя по всему, они теперь до конца зимы останутся такими. Если к следующей ночи снег не убрать, то мороз превратит мягкие сугробы в глыбы льда», — отмечают авторы канала «Алтайские крайности».

В мэрии Барнаула тем временем отмечают, что ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой.

По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышина, в ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6000 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снегопад в Алтайском крае случился 13 ноября, как раз в этот день регион посетил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Проблему с расчисткой снега в столице Алтайского края неоднократно отмечали региональные СМИ.

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