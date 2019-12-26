Ярославский «Автодизель» делает ставку на компетенцию и энергию молодых
Ярославль, 26 декабря, 2019, 10:16 — ИА Регнум. На Ярославском моторном заводе успешно реализуется новый проект длительных стажировок для студентов ярославских профильных вузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Автодизель».
Напомним, что новый кадровый проект ЯМЗ стартовал в начале 2019 года, он предусматривает длительные стажировки талантливых студентов ярославских профильных вузов — Ярославского государственного технического университета, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова и других.
Ребятам, успешно прошедшим несколько этапов конкурсного отбора, была предоставлена возможность под руководством наставников в течение шести месяцев стажироваться в коммерческих службах завода. На период стажировок участники официально были трудоустроены на предприятие и получали заработную плату. Новый проект уже дал первые плоды — после завершения длительных стажировок на Ярославский моторный завод в сентябре 2019 года были приняты 15 выпускников вузов, с ними заключены трудовые договоры, и они приступили к работе в должности специалистов дирекций закупок, логистики и продаж.
ЯМЗ имеет большой опыт взаимодействия с учащимися профильных ВУЗов и СУЗов, которые много лет являются партнерами предприятия и кузницей кадров. Студенты проходят здесь преддипломную практику, принимают участие в корпоративных мероприятиях, для них организуются экскурсии на производство. Новое направление работы — длительные стажировки помогает ребятам определиться с выбором будущего места работы, быстро адаптироваться в профессиональном коллективе и сразу приняться за бизнес-проекты наравне с коллегами.
В конце года предприятие организовало деловую игру для молодежи, в рамках которой состоялось интересное общение по итогам пройденного пути от стажера к молодому специалисту. В качестве плюсов ребята отметили возможность дополнительного обучения прямо на предприятии, в том числе бесплатные курсы и вебинары, возможность совмещать работу с учебой, изучение специальных программ, а также обратную связь с HR-специалистами. Большой интерес вызвала возможность общения с зарубежными партнерами.
Весомым плюсом на предприятии являются социальные программы — создание комфортных условий для работы и отдыха, обучение персонала, поощрение лучших сотрудников, повышение заработной платы, выплата годовых бонусов, создание новых рабочих мест на новых производствах, а также компенсация питания, проведение различных корпоративных, спортивных и культурно — массовых мероприятий.
В 2020 году проект длительных стажировок будет продолжен. Запланировано принять 16 стажеров по направлениям развития технологий, качества, закупок, продаж, логистики, а также в техническую дирекцию и, конечно, на основное производство.