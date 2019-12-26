Чебоксары, 26 декабря, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Глава МЧС Чувашии Вениамин Петров «лично доволен» итогами уходящего 2019 года, так как в республике снижается число погибших при пожарах и в результате происшествий на воде. Вместе с тем министр считает, что нужно усилить профилактическую работу. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, оценивая итоги года.

Cap.ru Вениамин Петров

«В целом системой обеспечения безопасности населения на территории Чувашской Республики (комплексной безопасности) я лично доволен. Потому что снижается число погибших при пожарах и на воде. Кроме того, из года в год улучшается оснащённость пожарной службы, спасателей. Перенимаем опыт у наших соседей и по параметрам в части обеспечения пожарной безопасности на сегодняшний день мы лучшие в Приволжском федеральном округе», — сказал Вениамин Петров.

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии, министр подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения, чтобы сократить число погибших — как при пожарах, так и на воде, в ДТП:

«Потому что каждая потерянная жизнь — трагедия».