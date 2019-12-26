Ярославль, 26 декабря, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Ярославский государственный академический театр имени Федора Волкова заявил о конструктивном сотрудничестве с прокуратурой и отсутствии цензуры с ее стороны. Об этом говорится в официальном заявлении театра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр имени Волкова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после представления прокуратуры из репертуара театра был исключен спектакль «Ревизор». Худрук театра Сергей Пускепалис рассказал, что это связано не с проверкой, а с уходом занятых в спектакле актеров.

В официальном сообщении театра говорится, что всего таким образом было снято 8 спектаклей. И тоже без какой-либо связи с проверкой прокуратуры.

«Спектакли «Ревизор», «Без названия», «Месяц в деревне», «Обыкновенное чудо», «Чайка», «Шесть персонажей в поисках автора», «Нам не страшен серый волк» и «Вий» исключены из текущего репертуара по согласованию с режиссерами-постановщиками после ухода из труппы театра занятых в этих спектаклях актеров и невозможности новых актерских вводов, а также в целях обновления репертуара и правильной организации учета, контроля за сохранностью и эффективным использованием сценическо-постановочных средств», — сообщили в театре имени Волкова.

В театре признают, что замечания от прокуратуры были, но они устранены.

«С прокуратурой театр всегда поддерживает конструктивные отношения, по результатам последней прокурорской проверки были учтены и устранены все замечания. Возрастная маркировка спектаклей была приведена в соответствие с действующим законодательством: «Бабаня» — 18+, «Пушкиниана», «Любовью не шутят» и «Каренин» — 16+. Требований об исключении каких-либо спектаклей из репертуара театра от органов прокуратуры никогда не поступало, никаких фактов цензурирования творческой деятельности театра не было», — говорится в сообщении театра.

Стоит отметить, что массовое исключение спектаклей в сезоне 2019/2020 сопровождалось лишь одной премьерой.