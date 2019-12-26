Воронеж, 26 декабря, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Воронеж готовится к празднованию Нового года — на площади Ленина завершаются работы по праздничному оформлению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Воронежа Площадь Ленина в Воронеже

Работы по украшению площади фактически завершены: установлена главная новогодняя ёлка, световые инсталяции, торговые ряды, украшен каток. Работы велись с 15 декабря, уточнили в пресс-службе администрации города.

За десять дней были смонтированы входная группа «2020», несколько тематических фотозон по мотивам сказки «Щелкунчик», осветительные столбы с гирляндами, карусель, «звездное небо» над катком, ярмарочные домики, малые архитектурные формы, застывшие в танце балерины, сказочные домики. Все конструкции планируется использовать многократно.

Открытие главной городской ёлки состоится 31 декабря в 18:00, а праздничные мероприятия на площади Ленина продлятся до часа ночи 1 января.