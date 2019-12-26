Калуга, 26 декабря, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Заболеваемость населения Калужской области ВИЧ-инфекцией в 2019 году сохраняется на уровне в 2,5 раза ниже среднероссийских показателей, однако увеличение охвата населения региона обследованием на ВИЧ привело к росту числа вновь выявленных случаев на 28,5%, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания координационного совета по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ.

Участники встречи отметили, что за 11 месяцев 2019 года в регионе было обследовано свыше 219 тысяч человек. Информированность населения области по вопросам ВИЧ-инфекции по результатам анкетирования составляет 88%. При этом, по мнению специалистов Областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, по-прежнему в ряде муниципалитетов не уделяют должного внимания организации обследований граждан на ВИЧ. Так, не выполнили план по охвату населения обследованием в Калуге, а также в Барятинском, Жиздринском, Износковский, Спас-Деменский, Жуковский, Козельский, Юхновском, Малоярославецком, Дзержинском, Тарусском и Медынском районах.

В этом году 1287 человек (64% от числа стоящих на диспансерном учете) получали антиретровирусную терапию. Программой профилактики вертикального пути передачи ВИЧ было охвачено 96% инфицированных беременных женщин и 100% новорожденных. В результате ВИЧ-инфекция зарегистрирована лишь у одного новорожденного. Одновременно быстрыми тестами в регионе было обследовано 1735 человек, выявлено 16 ВИЧ-инфицированных. За 11 месяцев 2019 года на специализированных круглосуточных койках пролечено 289 инфицированных граждан.