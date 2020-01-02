Традиционный атрибут празднования Нового года и Рождества — украшенная новогодняя ёлка. Ёлки, сосны, пихты наряжают везде, и даже в небольших сёлах и деревнях в последние дни уходящего года появляется праздничное дерево. ИА REGNUM рассказывает и показывает, с какими ёлками Россия и мир готовятся встретить Новый, 2020 год. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка. Дарья Антонова ИА REGNUM

09:08 26.12.2019 Новогодняя ёлка на Охотном Ряду, Москва. Ольга Зенькович ИА REGNUM

09:32 26.12.2019 Зажжение огней на главной новогодней ёлке Великого Новгорода. adm.nov.ru«>Зажжение огней на главной новогодней ёлке Великого Новгорода. adm.nov.ru

09:34 26.12.2019 На Украине в городе Припять, пострадавшем во время катастрофы на Чернобыльской атомной станции, впервые с момента аварии установили новогоднюю ёлку — в центре города, напротив заброшенного дворца культуры «Энергетик». Об этом: В Чернобыльской зоне отчуждения установили новогоднюю ёлку

09:38 26.12.2019 Воронеж готовится к празднованию Нового года — на площади Ленина завершаются работы по праздничному оформлению. Открытие главной городской ёлки состоится 31 декабря в 18:00. Об этом: Воронеж готовится к празднованию Нового года Главная площадь Воронежа. Фото пресс-службы администрации города Главная ёлка Воронежа. Фото пресс-службы администрации города

09:38 26.12.2019 26 декабря 2019 года состоится официальное открытие главной ёлки Казани. 35-метровое дерево попало в топ-3 самых высоких в России. Его украсили более 93 тысяч светодиодов различной мощности, 12 световых пушек полного вращения и 640 ярких гирлянд. Фото мэрии Казани.

09:51 26.12.2019 После традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек в Брянске зажгли главную городскую ёлку в Круглом сквере Советского района. Читайте также: Лучшие Деды Морозы и Снегурочки открыли главную ёлку Брянска

09:52 26.12.2019 Главная городская ёлка Брянска. Фото пресс-службы администрации Брянска

09:55 26.12.2019 1 декабря на главной площади Якутска засверкала разноцветными огнями главная ёлка республики. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

09:57 26.12.2019 Ёлка на Дворцовой площади Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

09:59 26.12.2019 В Туве сотрудники МЧС приняли участие во флешмобе кызыльских автомобилистов. В составлении ёлки было использовано более ста машин. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС Тувы: 17.mchs.gov.ru

10:08 26.12.2019 Новогодняя ёлка в Московском районе Чебоксар. Фото: cap.ru

10:09 26.12.2019 В Барнауле ёлку изготовили из поддонов, установив такое сооружение за новым мостом через Обь ещё в конце ноября. Барнаул. Ёлка. Фото Алексея Абрамова

10:58 26.12.2019 Ёлка на Рождественской ярмарке на Манежной площади Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

11:02 26.12.2019 В Краснодаре погода не очень новогодняя, но настроение праздничное. Главная ёлка Краснодара. Фото пресс-службы администрации города.

11:15 26.12.2019 Ежегодная акция «Магадан зажигает новогодние огни» стартовала на Колыме. Фото: пресс-служба мэрии Магадана

12:03 26.12.2019 Одна из многочисленных новогодних ёлок Москвы. Алексей Иванов ИА REGNUM

12:07 26.12.2019 В Чите накануне, 25 декабря, торжественно открыли ледовый городок. Как сообщает сайт городской мэрии, атмосфера царила веселая, сказочная и теплая, несмотря на мороз, а «волшебные» слова «Ёлочка, гори!» дружно скандировали и стар и млад. Ёлка, установленная в центре Читы. Фото администрации Читы Подробности в материале: «Ёлочка, гори!»: ледовый городок открыли в Забайкалье

12:33 26.12.2019 Новогодняя ёлка в Москве. Дарья Антонова ИА REGNUM

12:41 26.12.2019 Ёлки возле здания Государственной думы РФ, Москва. ИА REGNUM

12:45 26.12.2019 Новогодний лес около Кремля. ИА REGNUM

12:47 26.12.2019 Главная новогодняя ёлка Карачаево-Черкесии на площади Ленина в Черкесске. Фото kchr.ru

12:48 26.12.2019 Более 3 тысяч человек участвовали в открытии главной новогодней ёлки в Иркутске. «Новогодняя ель в этом году традиционно оформлена в стиле русских мотивов. Ледовое оформление городка в сквере имени Кирова посвящено популярным мультипликационным персонажам. Установлено 20 фигур, световой фонтан, горки, лабиринт, фотозона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской мэрии. Главная ёлка Иркутска. Цитата с сайта «ИрСити».

12:58 26.12.2019 В Иркутске подвели итоги фестиваля-конкурса «Самая красивая новогодняя ёлка — 2020». Первое место в номинации «Красота» завоевала команда «Народы Севера». В номинации «Оригинальность» победителями стали представители ТОС «Селиваниха», а в номинации «Наша память, наша слава» — команда микрорайона «Искра». Ёлки Иркутска. Фото Артём Илошваи, цитата сайта shelnews.ru Читайте также: В Иркутске выбрали самую красивую ёлку

13:17 26.12.2019 В барнаульском поселке Центральный открыли новогоднюю елку. На празднике собрались более 150 жителей поселка Центрального и села Лебяжье. Площадь перед Домом культуры поселка засияла разноцветными огнями: ее украсили световые композиции в виде снеговика и ели, а в центре установили наряженную новогоднюю ель. Около входа гостей встретили яркие фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Ёлка в Барнауле. Фото городской мэрии

13:26 26.12.2019 В Барнауле торжественное открытие главной городской елки и новогоднего городка состоится только 28 декабря. Праздничному убранству площади Сахарова мешали погодные условия: в середине декабря произошло потепление, а вслед за ним город накрыло сильными метелями со шквалистым ветром. Главная новогодняя ёлка Барнаула. Цитата из видео, опубликованного на сайте Барнаула Читайте также: Главной ёлке Барнаула помешала погода

13:34 26.12.2019 В Красноярске в рамках фестиваля урбанистической культуры «Арт-ёлка» установили необычные новогодние ёлки. На фото представлена ёлка «Дом Деда Мороза». Ёлка «Дом Деда Мороза» в Красноярске. admkrsk.ru

13:49 26.12.2019 Главная новогодняя ёлка Красноярска. admkrsk.ru

13:52 26.12.2019 Главная ёлка Белгорода — одна из самых высоких в России, она вытянулась на 35 метров. Искусственную конструкцию в 2019 году накрыли своеобразным шатром из гирлянд. Читайте подробнее: В Белгороде главную ёлку накрыли светящимся шатром

14:08 26.12.2019 Ёлки, изготовленные хакасскими школьниками в рамках экологического конкурса «Сохраним живые ели». r-19.ru

14:31 26.12.2019 Новогодние деревья в Москве: не только ёлки. Алексей Иванов ИА REGNUM

15:17 26.12.2019 Мэр Красноярска (справа) на фоне необычной новогодней ёлки, установленной в рамках фестиваля урбанистической культуры «Арт-ёлка». admkrsk.ru

15:48 26.12.2019 Новогодняя елка у Белого дома в Вашингтоне.

16:00 26.12.2019 Главная новогодняя ёлка в Ростове-на-Дону. Фото Екатерины Булатовой ИА REGNUM

16:07 26.12.2019 Ель в переулке Газетном в Ростове-на-Дону ИА REGNUM Новогоднее убранство в ростовском парке ИА REGNUM В ростовском парке ИА REGNUM Экзотика у главной городской ёлки в Ростове-на-Дону ИА REGNUM

16:50 26.12.2019 Ёлка в универмаге ДЛТ в Санкт-Петербурге. Елена Молчанова ИА REGNUM

17:30 26.12.2019 Елка в канадском Ванкувере. (сс) GoToVan.

18:01 26.12.2019 Главная новогодняя ёлка Белгорода. Фото пресс-службы администрации города.

18:05 26.12.2019 Необычная ёлка в Красноярске. admkrsk.ru

18:15 26.12.2019 Елка на всесезонном туристско-рекреационном кластере «Ведучи» в Чечне. Фото chechnya.gov

18:52 26.12.2019 В Тюмени на самом крупном рынке города установили многометровую ёлку из трёхлитровых банок. На рынке пояснили, что на создание арт-объекта было затрачено чуть более суток. Внутри необычной ёлки находится металлический каркас, на котором закреплены трёхлитровые банки с сухими продуктами — крупы, сушёные овощи, специи, макароны, сушки и прочая бакалея. Красоты придаёт подсветка. Подробности: На тюменском рынке установили ёлку из трёхлитровых банок Фото: отдел рекламы рынка «Михайловский» в Тюмени

20:53 26.12.2019 Главная новогодняя ёлка Туркмении, установленная на центральной площади Ашхабада, признана самой высокой среди новогодних ёлок столичных городов стран СНГ. Её высота составляет 40 метров. Об этом: Главная новогодняя ёлка Туркмении — самая высокая в СНГ

20:59 26.12.2019 В Сыктывкаре сегодня торжественно зажгли главную ёлку. Фото: komiinform.ru

21:54 26.12.2019 Новогодняя ель в Перми — одна из самых высоких в стране. permkrai.ru.

22:44 26.12.2019 Ёлка у Банка Ирландии в Дублине. (сс) Barry

00:09 27.12.2019 Главная ёлка Архангельска

00:35 27.12.2019 Главная ёлка Казани. Фото: kzn.ru Читайте также: В Казани состоялось открытие главной новогодней ёлки

00:38 27.12.2019 Семь городов — столиц регионов Приволжского федерального округа — вошли в топ-25 городов России с самой высокой новогодней ёлкой. При этом живая Ель установлена только в Уфе, в остальных городах деревья искусственные. Читайте также: Семь городов Поволжья вошли в топ-25 с самой высокой новогодней ёлкой

00:43 27.12.2019 Новогодняя ёлка в Кирове на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

00:53 27.12.2019 Одна из новогодних ёлок в Уфе. Фото: ufacity.info

03:11 27.12.2019 Необычную 12-метровую ёлку установили на площади села Лаврентия на Чукотке. Фото: администрация Чукотского муниципального района.

08:42 27.12.2019 Новогодняя ёлка в Бийске (Алтайский край). Фото Алексея Тырышкина, biysk-ok.ru

08:46 27.12.2019 Известный алтайский фотограф Александр Целовальников: «Эта ёлка — лауреат моих зрительских симпатий». Ёлка в Барнауле. Фото Александра Целовальникова

09:12 27.12.2019 Ёлка в Челябинске. Ирина Юрина, ИА REGNUM

09:16 27.12.2019 28 декабря состоится праздничное открытие новогодней елки и снежного городка в Октябрьском районе Барнаула. На площади уже установлена 18 метровая ель с иллюминацией, ледяные фигуры в виде новогодних символов, для детей оборудованы две малые и одна большая ледовые горки. Завершится мероприятие праздничным фейерверком в 19 часов. Новогодние убранство в Барнауле. Фото мэрии города.

10:16 27.12.2019 Тоже ёлка. Барнаул. Торговый центр. Фото Алексея Абрамова.

10:47 27.12.2019 Забайкальский край. Мушкетеры и снежинки, елочки и зайчики… Каких только маскарадных костюмов не было на главной елке Центрального района города Читы, которая прошла 26 декабря в кинотеатре «Удокан». Новогодняя ёлка в забайкальском кинотеатре. Фото мэрии Читы

11:44 27.12.2019 Такв Новом, 2010, году выглядела ёлка в Алтайском краевом театре драмы. Фото официального сайта региона

11:56 27.12.2019 В 2014-м году губернаторскую елку в Алтайском краевом театре драмы посетили дети с Украины. Фото с сайта региона.

12:06 27.12.2019 «Забайкальская елка» прошла в Чите. Этот проект объединяет детские мероприятия, посвященные празднованию Нового года во всех муниципальных районах и городских округах региона. «Новогодние праздники — одни из любимых событий для большинства детей. Масштабная «Забайкальская елка» объединит всех детей нашего региона, позволит всем в равных возможностях стать участником единого праздника. К тому же на мероприятиях 35 тысяч детей из малоимущих семей получат сладкие подарки губернатора Забайкальского края», — сказала заместитель председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. Участниками новогодних мероприятий стали дети, имеющие награды и поощрения за достигнутые результаты в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, победители олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Забайкальская ёлка. Фото пресс-службы губернатора Забайкальского края

12:21 27.12.2019 В Кремле считают расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 млрд рублей соответствующими доходам столицы — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12:36 27.12.2019 Главную ёлку Тюмени открыли 20 декабря 2019 года грандиозным фейерверком. Под дружные возгласы детворы сотнями разноцветных фонариков зажглись огни новогодней ёлки-красавицы на площади 400-летия Тюмени. Сотни тюменцев взялись за руки в большой хоровод и спели «В лесу родилась елочка». Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Тюмени.

12:38 27.12.2019 В преддверии Нового года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства приняли участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Каждый руководитель снимал с елки шары-открытки с просьбами детей, которые нуждаются в особом внимании общества. «Ёлка желаний». Фото пресс-службы губернатора Алтайского края

12:48 27.12.2019 Губернаторская ёлка и подарки. Псков. Фото пресс-службы администрации Псковской области.

13:18 27.12.2019 Ёлка в Трабуко Каньон, округ Ориндж, штат Калифорния, США. (сс) Bennilover

13:31 27.12.2019 Подготовка к празднику на полярной станции имени Э.Т. Кренкеля. Остров Хейса, Земля Франца-Иосифа. Фото: vk.com

13:36 27.12.2019 Новогодний уют на гидрометеорологической станции «Белый Нос», расположенной на берегу Баренцева моря Фото: vk.com

13:36 27.12.2019 Центральная ёлка Рязани на площади Ленина. Фото пресс-службы администрации города.

13:37 27.12.2019 Главная ёлка Рязани на Лыбедском бульваре. Фото пресс-службы администрации Рязани

14:21 27.12.2019 Великий Новгород. Новогодняя ёлка на площади Победы-Софийской. 27.12.2019 ИА REGNUM

14:42 27.12.2019 Ёлка в городе Делфт, Нидерланды. (сс) Hans Splinter

15:04 27.12.2019 Национальный парк «Русская Арктика» поделился с ИА REGNUM новогодней фотохроникой Земли Франца-Иосифа. Об этом: Карнавал и диафильмы: как отмечали Новый год советские полярники

15:29 27.12.2019 Ёлка на Манежной площади Петербурга. Елена Молчанова ИА REGNUM

16:10 27.12.2019 Ёлка в Тбилиси. Грузия. Цитата из видео «В Тбилиси зажглись огни на главной новогодней елке Грузии. თბილისის მთავარი ნაძვის ხე განათდა» пользователя DJ VIRUS. youtube.com

16:54 27.12.2019 Метеостанция «Известий ЦИК», остров Тройной (Карское море) Фото: vk.com

17:48 27.12.2019 Главная новогодняя ёлка во Владивостоке. vlc.ru

18:23 27.12.2019 Соборная площадь Старой Руссы перед Новым 2020 годом. С ёлкой и водонапорной башней в лесах. Фото администрации Старорусского района.

18:44 27.12.2019 Новогодняя ёлка у ТЦ «Континент» в Омске. Анна Рыжкова ИА REGNUM

18:53 27.12.2019 Главная 30-метровая ёлка на главной площади Калининграда осталась прежней. Её за 6 млн рублей купили в Санкт-Петербурге ещё в 2011 году. Ёлка состоит из каркаса с 6 тыс. хвойных веток, украшена 1,5 тыс. шаров и 74 гирляндами по 30 метров. Однако в этом году горадминистрация решила не ограничиваться только одним центральным праздничным элементом. По всему городу установили более 100 живых празднично украшенных елей в кадках. Преобразилась набережная Верхнего озера, полностью обновились гирлянды для оформления здания КГТУ и 40 деревьев на Ленинском проспекте, появилось новое световое панно на здании администрации городского округа, которое стало самой большой новогодней открыткой областного центра. Украсили городские парки и микрорайоны. Читайте подробнее: Сотня ёлок вместо одной: Калининград готов встречать Новый год

19:02 27.12.2019 30-метровая ёлка на главной площади Калининграда. Фото: пресс-служба мэрии Калининграда

19:03 27.12.2019 Новогоднее оформление улиц Калининграда. Фото: пресс-служба мэрии Калининграда

19:22 27.12.2019 Вид на Кремль с Патриаршего моста, Москва. Ольга Зенькович ИА REGNUM

19:33 27.12.2019 В Вильнюсе главная ёлка на Кафедральной площади столицы в этом году выполнена в «шахматной тематике», ель, соответственно, королева. Это связано в том числе и с уже традиционной рождественской 3D-сказкой, которую в эти дни транслируют на стенах самого Кафедрального собора. Сказка — «Снежная королева». Три самых крупных города Литвы — Вильнюс, Каунас и Клайпеда — на рождественское и новогоднее оформление улиц и скверов суммарно потратили 812 тыс. евро, что является рекордной суммой. Читайте подробнее: Три главных города Литвы на украшения потратили свыше 800 тыс. евро

19:54 27.12.2019 Праздничная елка на центральной площади Костромы. Григорий Михайлов ИА REGNUM

19:56 27.12.2019 Елка у Гатчинского дворца, Ленобласть. Мария Кучина ИА REGNUM

20:02 27.12.2019 Горки для катания детей в Костроме закрыты. Нет ни снега, ни льда. ИА REGNUM

20:04 27.12.2019 Елка в Красном-на-Волге. Костромская область ИА REGNUM

20:11 27.12.2019 Вид на новогодний городок в Нижнекамске (Татария). Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

21:25 27.12.2019 Ёлка в Вильнюсе в «шахматной тематике». Фото пресс-службы мэрии Вильнюса

21:26 27.12.2019 Ёлка на Ратушной площади Вильнюса. Фото пресс-службы мэрии Вильнюса

21:27 27.12.2019 Главная городская ёлка Нижнего Тагила. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

21:28 27.12.2019 Новогодняя ель в Перми одна из самых высоких в стране. permkrai.ru

21:29 27.12.2019 Новогодняя ёлка в Твери. tver.ru

21:32 27.12.2019 Ёлка в Екатеринбурге. екатеринбург. рф

21:36 27.12.2019 Новогодняя ёлка в сквере Суханова во Владивостоке. Фото: Управление культуры администрации Владивостока

22:55 27.12.2019 Главная ёлка Каунаса «космическая». Фото пресс-службы мэрии Каунаса

12:03 28.12.2019 А это ёлки в микрорайоне Терновка Первомайского района Пензы.

12:09 28.12.2019 В Пензе вернулась традиция встречать Новый год во дворе вместе с соседями. Жители дома № 35 по улице Карпинского украсили свой двор к празднику, вместе с детьми сделали игрушки своими руками и нарядили новогоднюю красавицу. Фото: официальный сайт администрации города Пензы

12:18 28.12.2019 Ёлки… мандарины ящиками — стихийная торговля в Пензе.

12:32 28.12.2019 27 декабря в Кирове водители сделали елку из автобусов. Фото необычной фигуры появилось в соцсетях. Одна из сотрудниц АТП, Анна Иванова, рассказала, что водители выстроили елку из 33 автобусов на территории АТП на улице Сормовской. «Автобусы АТП сделали «Елочку-2020». Поздравляем жителей Кировской области с наступающим Новым годом!» — подписала фото Анна. Елка из автобусов вызвала восторг у кировчан.

13:40 28.12.2019 Светодиодные Высокая и Плоская башни украсили набережную реки Псковы возле Троицкого моста. Псков. Фото пресс-службы города Пскова.

17:09 28.12.2019 Новогодняя ёлка в Валдае, Новгородская область. Фото: valday.com

17:38 28.12.2019 В Пскове, на Октябрьской площади, установлена искусственная ель высотой 22 метра. Вокруг смонтированной конструкции установлены декоративные щиты новогодней тематики. Ёлку украсили гирляндой, а затем развесили 300 золотых, серебряных, синих и красных шаров разного размера, сообщает «Псковское агентство информации».

17:48 28.12.2019 Ёлка в Городском культурном центре Пскова. Фото: vk.com/gkcpskov

17:51 28.12.2019 Главная новогодняя ёлка Пскова на Октябрьской площади. Фото: vk.com/gkcpskov

20:03 28.12.2019 Сидней, Австралия. 28.12.2019. Фото: Алла Сорокина ИА REGNUM

11:26 29.12.2019 Главная ёлка Махачкалы. Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов ИА REGNUM

11:27 29.12.2019 Главная ёлка Махачкалы на центральной площади города. Высота дерева — 30 метров. Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов ИА REGNUM

11:29 29.12.2019 Главная ёлка Махачкалы, согласно данным порталам ТурСтат, уступает по высоте лишь новогодним ёлкам в Красноярске (55 метров), Екатеринбурге (50 м), Казани (35 м), Барнаула (32 м), Тулы (32 м) и Калининграда (30,5 м). Такую же высоту имеют новогодние деревья в Перми и Уфе.

12:51 29.12.2019 Новогодняя ёлка на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, Вологодская область.

14:13 29.12.2019 Главная ёлка Ижевска. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии Читайте также: Во всех районах Ижевска открылись новогодние площадки

14:17 29.12.2019 Предновогодний Саратов. Фото: пресс-служба администрации Саратова

16:09 29.12.2019 Новогодняя ёлка в Самаре. Фото: администрация города

16:34 29.12.2019 Саранск ждёт Нового года. Фото: пресс-служба мэрии

17:06 29.12.2019 Мурманск Фото: vk.com

06:48 30.12.2019 Барнаул. В парке «Изумрудный» нарядили елку на центральной аллее. Причем использовали для этого игрушки, которые были сделаны самими барнаульцами. «На мастер-классах в детской школе искусств №1 и в ТОС «Центр» были изготовлены шары из разноцветных нитей, а ученики гимназии № 40 и школы №70 сделали красочные игрушки. Все это с помощью автовышки поместили на первую елку главной аллеи парка. Получилось оригинально, красиво и, главное, тепло. Что может быть лучше игрушек наших детей, сделанных собственными руками? Особое спасибо друзьям парка альпинисту Антону Лежневу и дизайнеру Ирине Зубенко! Ребята сильно замерзли, но самоотверженно довели дело до конца», — писал на своей странице в Facebook депутат Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Ёлка в парке «Изумрудный». Барнаул. Фото Владислава Вакаева.

06:50 30.12.2019 Главная новогодняя ёлка Еврейской АО. Фото: пресс-служба администрации Биробиджана

06:54 30.12.2019 Новый год в Чите глазами первого зама губернатора Забайкальского края Марата Мирхайдарова. Фото автора.

06:56 30.12.2019 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов с женой Валентиной решают, не скатиться ли им в 2020 с главной горочки новогодней Читы. Цитата из канала «Алиса в Забайкалье».

06:59 30.12.2019 Новогодний городок в центре Петропавловска-Камчатского. Фото: пресс-служба администрации города

07:34 30.12.2019 В Омске на ёлочных базарах продают заражённые новогодние деревья. Омской семье продали ёлку с клещами. Когда омичи принесли новогоднее дерево домой, оно отогрелось, и с него посыпались маленькие жучки. Читайте также: Омичам продали ёлку с клещами

08:52 30.12.2019 Дептранс Москвы и один из отелей предлагают прокатиться по праздничным новогодним ярмаркам столицы ИА REGNUM

10:34 30.12.2019 Новогоднее представление у ёлки в Ульяновске. Фото: ulgov.ru

11:01 30.12.2019 В Ростове-на-Дону в преддверии Нового года распускаются цветы, а вместе с елями и соснами продают арбузы. О этом сообщают пользователи социальных сетей. Об этом: В Ростове-на-Дону в разгар зимы наступила весна и продают арбузы — соцсети

11:37 30.12.2019 Рождественская ёлка у храма Христа Спасителя в Москве

11:44 30.12.2019 Дверь в сытный Новый год

18:32 30.12.2019 Клуб автолюбителей Коми организовал в Сыктывкаре новогодний флешмоб — у одного из торговых центров выстроилась елка из 73 автомобилей. Об этом: В Коми «построили» елку из 73 автомобилей

23:06 30.12.2019 Официальная ёлка в Марий Эл, где 30 декабря местные власти исполнили мечты троих детей. Их пожелания снял с Новогодней елки в Кремле после заседания Госсовета глава республики Александр Евстифеев. Однако подарки сам не вручил, а поручил это сделать своему первому заместителю Михаилу Васютину. На фото ученик 6 класса средней школы №9 г. Йошкар-Олы Евгений Уткин с ноутбуком. Александр Евстифеев после заседания Госсовета 26 декабря получил пожелания детей из Марий Эл в рамках благотворительной новогодней акции «Ёлка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Иллюстрации: mari-el.gov.ru

23:33 30.12.2019 Глава Марий Эл Александр Евстифеев присоединился к проекту, который стартовал по инициативе президента РФ Владимира Путина, «Ёлка желаний». В Йошкар-Оле троих счастливчиков поздравил с Новым годом по поручению главы республики первый зампред правительства региона Михаил Васютин. Читайте также: Глава Марий Эл перепоручил мечты детей с ёлки в Кремле своему заместителю

09:19 31.12.2019 Рождественская сказка в 3D на стене Кафедрального собора в Вильнюсе. Фото пресс-службы мэрии Вильнюса

09:41 31.12.2019 Ёлка на МКС (Цитата Facebook.com @Roscosmos)

10:13 31.12.2019 Новогодняя ёлка в Нижневартовске (vk.com сообщество «Официальный Нижневартовск»)

11:34 31.12.2019 Дочь министра обороны России Ксения Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Сергея Шойгу, наряжающего семейную ёлку. https://www.instagram.com/p/B6unViQB_Bx/

12:18 31.12.2019 Роскосмос на своей странице в соцсети разместил короткое видео с МКС, на котором новогодняя ёлка не стоит, а летает. https://www.facebook.com/Roscosmos/videos/482218566041629/

12:29 31.12.2019 Городская ёлка в Донецке, ДНР (цитата страницы Twitter @vezlivaya)

12:50 31.12.2019 Департамент культуры Нижнего Новгорода разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который потерял документы на фестивале «Горьковская ёлка». «Поможем человеку оставить только приятные и позитивные воспоминания о «Нежном Новгороде» и его жителях», — призывают сотрудники депкульта Нижнего Новгорода. Читайте также: Житель Петербурга потерял документы на фестивале «Горьковская ёлка»

13:16 31.12.2019 Ёлка в Алма-Ате. Казахстан. almaty.gov.kz

14:23 31.12.2019 Ёлка на Дворцовой площади Петербурга. Фото: Владислав Краев ИА REGNUM

14:25 31.12.2019 В новогоднюю ночь на праздничных мероприятиях в центре Петербурга ожидается около полутора миллионов петербуржцев и гостей города. Безопасность будут обеспечивать порядка четырех тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии. С 21:00 31 декабря пройти на Дворцовую площадь можно будет только через рамки.

15:08 31.12.2019 Главная городская ёлка Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба администрации города

17:09 31.12.2019 Новогодние ёлки в районных центрах и сёлах Курганской области. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области.

18:11 31.12.2019 Новогодняя ёлка в Заозёрном посёлке Кургана. Фото пресс-службы горадминистрации Кургана.

19:05 31.12.2019

19:31 31.12.2019 Главная ёлка столицы Ямала — Салехарда Фото пресс-службы главы ЯНАО.

19:53 31.12.2019 Главная ёлка Кургана. Фото пресс-службы горадминистрации Кургана.

20:23 31.12.2019 Главная ёлка столицы Югры — Ханты-Мансийска. Фото пресс-службы горадминистрации Ханты-Мансийска.

23:59 31.12.2019 В Екатеринбурге главная ёлка традиционно находится на Площади 1905 года. Свои ёлки и ледовые городки созданы в парке им. Маяковского, у торгового центра «Мега» и т. д. Об этом: Екатеринбург на пороге Нового года: фоторепортаж

00:03 01.01.2020 Ёлка на площади Субботников в Екатеринбурге. Алексей Колчин, ИА REGNUM.

04:05 01.01.2020 В Москве в новогоднюю ночь приняли участие в праздничных мероприятиях 2,7 млн человек, сообщил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте». «В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек», — написал мэр. Об этом: Собянин: 2,7 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве

04:08 01.01.2020 Тверская улица и Театральный проезд в Москве в новогоднюю ночь. Фото со страницы мэра Москвы Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте».

04:14 01.01.2020 Артисты на Тверской улице в Москве. Фото: Евгений Цоц

20:10 01.01.2020 Деревня Чакола (Архангельская область, Пинежский район). В 2019 году здесь открыли арт-резиденцию «Марьин дом», посвященную жизни и творчеству сказительницы Марии Кривополеновой. Фото: Анна Злотко

11:38 02.01.2020 Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о новогоднем стрессе ямальского оленя в своём паблике в сети «Инстаграм».