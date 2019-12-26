Дзержинский район, Калужская область, 26 декабря, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Церемония открытие библиотеки нового поколения на базе Дворцовской сельской модельной библиотеки состоялась в Дзержинском районе Калужской области, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.

Фото министерства культуры Калужской области Сельская библиотека стала многофункциональным информационно-культурным и образовательным центром

В этом году библиотека в селе Дворцы в числе других участвовала в федеральном конкурсе и выиграла грант на сумму 5 млн рублей. Модернизированная сельская библиотека станет многофункциональным информационно-культурным и образовательным центром. Она оборудована современным проектором, интерактивным столом, новейшими ноутбуками, электронными книгами. Оснащение её компьютерной техникой, новым программным обеспечением с выходом в Интернет позволит всем жителям села Дворцы иметь равные возможности доступа к региональным, российским и зарубежным информационным ресурсам.

«Библиотеки области обладают огромным потенциалом для того, чтобы создавать на своей базе действительно современное и качественное общественное пространство. Реализация нацпроекта «Культура» дает хороший импульс к обновлению культурной инфраструктуры региона, а также позволяет осуществить перезагрузку всей деятельности библиотек области», — заявила заместитель министра культуры региона Анастасия Оксюта.

В 2019 году в Калужской области в рамках национального проекта «Культура» открыли четыре модельные библиотеки.