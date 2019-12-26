Красноярск, 26 декабря, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Жители пятиэтажного дома в Советском районе Красноярска бьют тревогу. По их словам, в квартирах и подъезде дома на ул. Тельмана появились гигантские трещины, а с потолка сыплется штукатурка.

Скриншот с группы ТВК «ВКонтакте» Трещины в пятиэтажном доме в Красноярске

Это произошло из-за того, что панельные плиты, из которых построен дом, начали отходить друг от друга, убеждены жильцы. Они рассказывают, что уже несколько месяцев, с сентября 2019 года, боятся оставаться в своих квартирах. По всему подъезду появились огромные трещины.

Первые щели заметили в подъезде у лестничных маршей. Со временем трещины разошлись по всем этажам.

«Ближе к октябрю это началось в квартирах. Сразу же связались с управляющей компанией, они прислали техников — всего за день раза четыре приходили. Пофотографировали и ушли», — цитирует хозяйку квартиры на пятом этаже ЕленуТВК.

Женщина рассказывает, что через неделю снова позвонила в управляющую компанию и спросила, что делать:

«А они отвечают — все хорошо, замазывайте дырки и живите, как жили».

Жительница дома подчеркнула, что чем выше находится квартира, тем больше трещины. Представители управляющей компании говорят, что провели экспертизу и оснований для паники нет.

«А в комнате страшно уже находиться, по ночам штукатурка отваливается. Мы просим, чтобы нам хоть какие-то документы показали, расписку дали какую-нибудь, но ничего не предоставляют, отнекиваются. А тем временем трещины становятся всё больше практически с каждым днём», — подытожила Елена.

В управляющей компании «ЖСК» заявили, что контролируют ситуацию, и угрозы обрушения здания нет.

«До 27 декабря будут установлены маячки на лестничном марше и в квартирах, и заведён журнал наблюдения за ними. Это делается для того, чтобы отслеживать — есть ли движение в трещинах или нет. В настоящее время подготавливается техническая документация», — рассказали в УК.

Планируется полное инструментальное обследование строительных конструкций и фундамента подъезда №6.