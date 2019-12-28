16:32 26.12.2019

Губернатор Брянской области Александр Богомаз видит основную проблему для сельхозпроизводителей региона в реализации продукции.

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Читайте также: Брянский губернатор рассказал о главной проблеме сельхозпроизводителей

«Нужно полностью реабилитировать крестьянство, восстановить помещичество, воспитывать частное собственничество с детства. Учиться нужно не по Марксу, а по анти-Марксу, по Столыпину, так, как учили русских «кулаков». С детства должно быть желание владеть своим хозяйством, производить и продавать, зарабатывать на этом», — заявил Жириновский в ходе Госсовета.

52 тысячи гектаров новых земель введено в сельхозоборот в Брянской области в 2019 году. Основную массу почв региона составляют пески, глина и лесные земли, но благодаря современным технологиям фермеры получают отличные урожаи. Об этом журналистам 26 декабря рассказал глава региона Александр Богомаз перед заседанием Госсовета по аграрной политике.

Инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев предоставления фермерам земли без торгов, с которой он выступил 26 декабря на заседании Госсовета, получила поддержку президента РФ Владимира Путина .

«Мы с вами в прошлый раз обсуждали, и вы откликнулись на эту идею. В цене товара у нас 64% — налоги и 10% — зарплата. При таких налогах невозможно производить, а при такой зарплате невозможно купить. Эта формула требует решения», — уверен Зюганов.

«Считаю, что «трезвые территории» должны получить преимущество в конкурсном распределении инвестиций по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Трезвым можно доверять высокие технологии, выделять гранты», — заявил Миронов.

17:40 26.12.2019

С инициативой поддержки крупных звероводов, в частности, снижения для них ставки НДС до 10%, выступили губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым.

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Об этом: Тверской губернатор попросил Путина поддержать звероводов

17:40 26.12.2019 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета предложил проиндексировать материнский капитал для проживающих на селе. «К сожалению, в этом году не будет проиндексирован материнский капитал. Считаю, что семьям, проживающим на селе и ведущим сельскохозяйственную деятельность, материнский капитал в этом году и в следующие годы обязательно нужно проиндексировать», — сказал Миронов. Подробности в материале: Миронов предложил проиндексировать маткапитал для семей на селе

17:46 26.12.2019 Владимир Путин на заседании Госсовета. 26 декабря 2019 года. duma.gov.ru

18:40 26.12.2019 Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов приняли участие в заседании Госсовета. duma.gov.ru

18:59 26.12.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний» перед началом заседания Госсовета. «На одном елочном украшении — мечта 10-летней девочки о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, на другом — пожелание 8-летнего мальчика побывать в кабине военного самолёта. Ещё один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей», — сообщили в пресс-службе администрации региона, пообещав, что все эти пожелания псковский губернатор обязательно исполнит.

19:08 26.12.2019 Владимир Путин призвал улучшить качество жизни на селе. В том числе изменить ситуацию с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями. В них должны быть решены вопросы укомплектования и профессиональными кадрами, и современным оборудованием.

19:32 26.12.2019 Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев общается с журналистами после заседания Госсовета. mcx.ru.

20:28 26.12.2019 3,3 млрд рублей получили сёла Ростовской области на инженерное обустройство. Эти данные привёл донской губернатор Василий Голубев по итогам заседания Госсовета. Глава региона считает приоритетной задачей создание в сельских территориях комфортных условий для жизни. «На инженерное обустройство села за последние пять лет мы направили 3,3 млрд рублей, причём большую часть — 2,9 млрд — из бюджета Ростовской области. Впереди работа по выполнению программы комплексного развития сельских территорий», — отметил ростовский губернатор. Читайте также: Ростовские сёла получили 3,3 млрд рублей на инженерное обустройства

21:46 26.12.2019 Владимир Путин вечером принял участие в торжественном вечере, состоявшемся в Большом театре по случаю Нового года. Президент выступил перед собравшимися членами правительства, депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, руководителями политических партий, главами регионов, известными учеными, спортсменами, деятелями культуры, главами традиционных конфессий с поздравительной речью. Труппа и оркестр Большого театра представили именитым гостям одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

22:01 26.12.2019 Глава Татарии Рустам Миниханов считает, что удержать молодёжь в сельской местности можно развитой социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест с достойной заработной платой. «Если у человека будет своё занятие, которое приносит ему стабильный доход, а в его деревне будет газ, вода, хорошая дорога, то он никуда не уедет», — считает глава региона. Читайте также: Глава Татарии придумал, как удержать молодёжь на селе

22:10 26.12.2019 В Марий Эл по итогам января — сентября индекс производства продукции сельского хозяйства составил 10,7%, предприятия АПК демонстрируют рост на 13,7%. Среди российских регионов по этому показателю Марий Эл занимает 10-е место. Читайте также: Марий Эл занимает второе место в Поволжье по объему сельхозпроизводства

22:28 26.12.2019 Выступление Владимира Путина в Большом театре по случаю Нового года. Kremlin.ru.

23:13 26.12.2019 Новгородский губернатор Андрей Никитин поддерживает предложение Александра Бречалова по созданию специальной программы по развитию промышленного льноводства. «Как пишут историки, льноводство Новгородской земле было развито еще в XII—XIV веках, когда новгородцы экспортировали выращенный лён на запад. В XIX веке Новгородская губерния была одним из центров льноводства в стране. Сейчас этот вид сельского хозяйства и в Новгородской области, и в других регионах действительно нуждается в дополнительной поддержке», — отметил Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

23:38 26.12.2019 На поддержу агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2020 году направят 4,3 млрд рублей. Общая сумма поддержки аграриев вырастет по сравнению с 2019 годом на 6% за счёт увеличения объема областного финансирования. Читайте также: На поддержку нижегородских сельхозпредприятий в 2020 году направят 4,3 млрд

04:57 27.12.2019 Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что к Госсовету было всё выполнено, в том числе получены 3,9 млрд рублей из резервного фонда РФ для выплаты компенсации ущерба сельхозпроизводителям в 100%. Подробности в материале: Все наши предложения учтены: глава Приамурья об аграрной политике

05:32 27.12.2019 «Президентом Владимиром Путиным поставлена задача не ограничиваться только развитием сельхозпроизводства, а охватывать и спектр вопросов социально-экономического развития сельских территорий в целом, повышать привлекательность сёл для жизни и работы», — прокомментировал итоги Госсовета глава Якутии Айсен Николаев. Об этом: Необходимо улучшать уровень жизни сельчан: глава Якутии о Госсовете

08:18 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «В последние годы агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенное, поступательное и, главное, качественное развитие. Отечественные производители практически полностью обеспечивают страну основными группами продовольственных товаров и при этом успешно наращивают экспорт продукции АПК. Это, безусловно, прежде всего заслуга людей, которые живут и работают на селе. Поэтому очень важно, что темы развития сельского хозяйства и развития сельских территорий сегодня рассматриваются в комплексе».

08:21 27.12.2019 Алтайский журналист Михаил Беднаржевский прокомментировал доклад губернатора Алтайского края Виктора Томенко на заседании Госсовета: «Две ключевые темы для Алтайского края в докладе Томенко на Госсовете. Несмотря на то, что доклад на Государственном совете — это результат работы множества «центров силы», Виктору Томенко удалось озвучить темы, которые чрезвычайно важны именно для Алтайского края с его большой долей (более 40%) сельского населения. Тема первая. Для развития села можно использовать ТОСЭРы — территории социально-экономического развития. Формально их никто не мешает создавать и сегодня. На деле же это крайне сложно из-за процесса передачи земельных участков. Решение — наделить Минсельхоз России дополнительными полномочиями в этой сфере. Тема вторая. Проблема управленческих кадров для муниципалитетов. Зарплаты у глав сельсоветов маленькие, возможностей реально что-то сделать крайне мало. Работать на «расстрельных» должностях мало кто хочет. В этой связи Томенко предложил разработать специальную программу «по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий». Теперь ждём пакет документов по итогам Госсовета и смотрим, что из озвученного на заседании будет оформлено в виде поручений президента».

08:28 27.12.2019 Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев были основными докладчиками на заседании Государственного совета, посвещённом аграрной политике государства. В частности, в докладе главы региона были обозначены конкретные меры для качественного развития сельских территорий, в том числе с участием представителей предпринимательского сектора. «Считаем необходимым также предусмотреть в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства отдельные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса в сельских территориях. Здесь целесообразно расширить инструментарий, предлагаемый институтами развития, в первую очередь Росагролизингом, а также Корпорацией МСП. Дополнительно для развития малого бизнеса на селе предлагаем предусмотреть предоставление грантов на цели создания несельскохозяйственного бизнеса», — отметил Виктор Томенко. Ещё одним направлением, как было озвучено в докладе, может стать субсидирование транспортных расходов организациям потребительской кооперации и предпринимателям, которые осуществляют торговую и снабженческо-заготовительную деятельность в удаленных и малочисленных селах. Требуется также проработка вопроса по снижению налогового бремени таких организаций при отмене с 2021 года единого налога на вмененный доход, возможно, путем предоставления целевых льгот.

08:30 27.12.2019 Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ поставил ряд стратегических задач по развитию сельского хозяйства в стране. Работа по повышению уровня жизни на селе является основой стратегии российского лидера, заявил по итогам заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Об этом: Улучшение условий жизни на селе — основа стратегии Путина: глава Адыгеи

08:37 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Одним из важных этапов подготовки к нынешнему заседанию стало совещание, которое провёл председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев 13 ноября в Алтайском крае. Оно было посвящено ходу реализации национальных проектов, их влиянию на повышение качества жизни на селе. Решения данного совещания, конечно же, также учтены при подготовке доклада Государственному совету». Читайте также: Женщина, упавшая в ноги Медведеву: «Я очень удовлетворена»

08:37 27.12.2019 В сельской местности России в настоящее время много проблем, среди которых ненадлежащее состояние социальных объектов, дорог, недостаток кадров. Все они должны решаться в рамках соответствующих госпрограмм, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания Госсовета РФ. Об этом: В сёлах хватает проблем: глава Ставрополья по итогам заседания Госсовета РФ

08:39 27.12.2019 Дмитрий Медведев и Виктор Томенко в селе Санниково Алтайского края. altairegion22.ru.jpg

09:05 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Несмотря на очевидные успехи, рост показателей производства, расширение мер господдержки, есть все же ряд проблем, которые сдерживают динамику развития АПК. Среди них вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, оптимизация затрат на приобретение энергоресурсов, совершенствование налогообложения. Достигнутые результаты и стратегические приоритеты развития отрасли будут более подробно освещены в выступлении Дмитрия Николаевича Патрушева. Я же хотел бы сосредоточиться на проблемах сельских территорий».

09:24 27.12.2019 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял участие в заседании государственного совета, посвященного аграрной политике, который провел президент РФ Владимир Путин. Глава региона считает, что субсидирование отрасли дает большой толчок развитию агропромышленного комплекса. По словам Александра Осипова, новые направления в государственной программе развития сельского хозяйства позволят повысить продуктивность в растениеводстве. «Новые меры господдержки, вступившие в силу с 26 декабря, в числе которых субсидирование перевозок, предусматривают значительное увеличение перечня сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию. Также документ расширяет список продукции, подпадающей под субсидирование при отправке из Дальневосточного федерального округа в любые направления. В их числе зерновые агрокультуры: пшеница, ячмень, кукуруза и масличные культуры. Это принципиально новая возможность для аграриев Забайкалья», — пояснил Александр Осипов.

09:30 27.12.2019 Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин, представил предложения по развитию льноводства. Он отметил, что регион в этом году изменил традиционный подход в этой сфере, заменив кластеризацию на кооперацию. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» два удмуртских предприятия получили поддержку, что позволило переоснастить технологическую цепочку. Читайте также: Глава Удмуртии предложил Путину решение для развития льноводства

09:44 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Село развивается, к сожалению, не так активно, как сам АПК, хотя во многом именно сохранение сельского уклада жизни выступает залогом дальнейшего развития аграрного производства. Ключевые положения развития сельских территорий определены в стратегии на период до 2030 года. Отмечу, что эта стратегия была разработана и утверждена Правительством страны по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 21 апреля 2014 года». Так выглядит окно в бывшей школе алтайского села Лаврентьевка. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

09:54 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «За прошедшие пять лет удалось добиться определённых положительных результатов. Однако ситуация в целом на селе остаётся сложной. Уровень жизни селян по‑прежнему существенно отстаёт от городского, преобладающая часть сельского населения, надо сказать, это 87 процентов, проживает в населённых пунктах с численностью до 10 тысяч человек. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений там недостаточно развита социальная, транспортная, инженерная инфраструктуры, нет необходимых условий для развития предпринимательства. Такие сельские территории характеризуются, как правило, низким уровнем доступности и качества образовательных, медицинских, жилищно‑коммунальных и социально‑культурных услуг. В результате люди уезжают, сельское население сокращается».

09:58 27.12.2019 Президент России Владимир Путин: «Одна из самых острых проблем — это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов Федерации — завершить подготовку соответствующих региональных программ. Напомню: они должны быть приняты к 1 июля следующего года. В том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием». Читайте также: «К политике региона не имеет отношения»: ответ алтайских властей медикам

10:02 27.12.2019 Весьма удручающую картину с оказанием медицинской помощи обрисовали алтайскому омбудсмену Борису Ларину жители малого труднодоступного села Аба. Из официальной публикации по итогам его рабочей поездки в Чарышский район Алтайского края известно, что в ходе встречи с местным населением региональному уполномоченному по правам человека было заявлено, что ближайшая от них Сентелекская врачебная амбулатория находится в 20 километрах от населённого пункта и преодолеть такое расстояние зимой и в распутицу по проселочной дороге бывает непросто. Кроме того, жители Абы жаловались на медиков скорой помощи. Читайте также: «Ещё и нахамили»: жители алтайского села оказались без медпомощи

10:18 27.12.2019 На прошедшем 26 декабря заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села президент России Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни селян. «Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства, — а это, в том числе, водопровод, отопление, газ, система ЖКХ, — чуть более 34%, тогда как в городах — почти 80», — подчеркнул Путин. На его взгляд, хуже всего обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью.

10:26 27.12.2019 Власти Алтайского края уверяют, что за последние годы в регионе не закрылось ни одной школы, а уменьшившееся число учебных заведений (на 17 за последний год) они поясняют преобразованием школ в филиалы. Читайте также: Власти Алтайского края объяснили, куда «исчезли» 17 школ

10:27 27.12.2019 Дома в Лаврентьевке представляют собой жалкое зрелище. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

10:28 27.12.2019 По мнению губернатора Рязанской области Николая Любимова, для развития сельских территорий необходимо жильё, преимущественно бесплатное, либо за недорогой кредит, причём предоставлять его не только молодым специалистам. И вокруг этих домов должна быть вся необходимая инфраструктура. Читайте также: Рязанский губернатор выступает за благоустроенное село

10:42 27.12.2019 Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Он также отметил, что причины того, что цены для крупных предприятий ниже, чем для малых, известны и связаны с напряжением в сетях, но и напомнил, что у фермеров нет других источников поддержки, кроме государства.

10:49 27.12.2019 Продовольственный магазин в алтайском селе, давно закрытый. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

10:52 27.12.2019 Федеральная программа «Земской доктор», которая даёт некоторые преференции медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Мироманова, за 2011−2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей — участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах. Аналогичная ситуация складывается и в Алтайском крае. Читайте также: Медики Забайкалья разочаровываются в программе «Земской доктор»

10:53 27.12.2019 Президент России Владимир Путин: «Следующая системная проблема — средняя зарплата в сельском хозяйстве. Она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед».

10:59 27.12.2019 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «В заключение отмечу, что госпрограмма призвана стать катализатором социально‑экономического развития на селе. Наряду с ней крайне важны мероприятия, осуществляемые в рамках национальных проектов, отраслевых программ как федерального, так и регионального уровня, а максимального результата мы сможем добиться только при объединении усилий всех участников процесса развития сельских территорий».

11:14 27.12.2019 Развалины школы. Алтайское село. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

11:19 27.12.2019 Рост сельскохозяйственного производства в Ростовской области в период с января по ноябрь 2019 года составил 4,6%, сообщил донской губернатор Василий Голубев. «В Ростовской области растёт производство сельхозпродукции, за 11 месяцев этого года оно увеличилось на 4,6%. Собрано 12,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,9 млн тонн семян подсолнечника. Выросла энергообеспеченность отрасли. Значительно обновлён парк сельхозтехники. Увеличилось производство молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, повысилась загрузка молокоперерабатывающих предприятий области. Улучшилось техническое оснащение молочных ферм, выросла продуктивность в животноводстве», — сказал глава региона по итогам заседания Госсовета. Об этом: Ростовский губернатор заявил о росте сельхозпроизводства на Дону

11:27 27.12.2019 Большинство наших соотечественников не хотят уезжать из родных мест, и им было бы хорошо в том числе и на селе, будь там достойно оплачиваемая работа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги заседания Госсовета. Читайте подробнее: Село и малые города — спасение. Комфортная столица — всё равно Вавилон

11:34 27.12.2019 Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев: «Сельское хозяйство в настоящий момент является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Достижения агропромышленного комплекса — это результат труда миллионов людей, а также системных мер государственной поддержки. Однако несмотря на то, что аграрный бизнес активно развивается, качество жизни в сельской местности и городе всё ещё существенно различается».

11:51 27.12.2019 За период с 2014 по 2018 год рост валового производства продукции АПК составил 17,7 процента, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в текущем году мы также ожидаем позитивную динамику. Рост производства сельхозпродукции по итогам 11 месяцев составил 4,1 процента. «Это стало возможным в первую очередь за счёт повышения эффективности производства, а также увеличения урожайности сельхозкультур. В 2019 году валовой объём зерновых ожидается на уровне 121 миллиона тонн», — отметил Патрушев.

12:16 27.12.2019 Так выглядит мемориал памяти в алтайском селе Лаврентьевка. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

12:41 27.12.2019 Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил серьёзный рост показателей в животноводстве и переработке продукции: «Значительных успехов достиг и рыбохозяйственный комплекс. По итогам 2018 года объём добычи водных биоресурсов превысил 5 миллионов тонн. По прогнозам, в 2019 году объём добычи составит также порядка 5 миллионов тонн. В целом реализация государственной аграрной политики придала мощный импульс развитию сельского хозяйства, за пять лет обеспечив приток более 2 триллионов рублей инвестиций, и это без учёта субъектов малого предпринимательства».

12:45 27.12.2019 В Новгородской области в 2019 году произведено 43,1 тыс. тонн зерна — это в 2,3 раза больше уровня 2018 года. Кроме того, в регионе собрали 94 тыс. тонн картофеля (107% к уровню 2018 года), 87,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (105% к уровню 2018 года). Подробности в материале: Новгородский урожай зерна вдвое превысил прошлогодний

12:47 27.12.2019 В докладе губернатора Алтайского края Виктора Томенко были обозначены конкретные меры для качественного развития сельских территорий, в том числе с участием представителей предпринимательского сектора. «Считаем необходимым также предусмотреть в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства отдельные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса в сельских территориях. Здесь целесообразно расширить инструментарий, предлагаемый институтами развития, в первую очередь Росагролизингом, а также Корпорацией МСП. Дополнительно для развития малого бизнеса на селе предлагаем предусмотреть предоставление грантов на создание несельскохозяйственного бизнеса», — отметил Виктор Томенко.

12:49 27.12.2019 Поле с алтайским подсолнечником. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

13:04 27.12.2019 В последние два года в России фиксируется положительная динамика в производстве молока. Растёт продуктивность в молочном животноводстве, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в этом году показатель в расчёте на одну корову превысил шесть тысяч килограммов. Такого не было ни в истории России, ни в Советском Союзе.

13:06 27.12.2019 Озимая пшеница в Алтайском крае. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

13:21 27.12.2019 Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев: «Как вы знаете, сегодня мы первые в мире по поставкам пшеницы. Помимо этого занимаем лидирующие позиции по экспорту других категорий. В целом наращивание внешней торговли продукцией АПК — это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы. Это стимул для всех нас работать на опережение сразу в нескольких направлениях. Во‑первых, обеспечивать увеличение производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во‑вторых, расширять географию поставок. В‑третьих, содействовать продвижению нашей продукции за рубежом».

13:22 27.12.2019 Пшеница. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

13:35 27.12.2019 Учитывая мировой тренд на здоровый образ жизни, набирает популярность экологически чистая продукция, напомнил Дмитрий Патрушев. «У России с её обширной географией, огромным количеством природных ресурсов на этой стезе есть значительный потенциал, и мы стремимся к его реализации. В частности, 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон об органической продукции. Проведены необходимые подготовительные мероприятия. Отрасль готова работать с учётом стандартов и ежегодно увеличивать объёмы производства органической продукции, в том числе для экспортных поставок», — сказал он.

13:38 27.12.2019 Дом в алтайском селе. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

13:45 27.12.2019 В целом сегодня российская продукция АПК поставляется в 160 государств. Она представлена на рынках стран Ближнего Востока, Юго‑Восточной Азии, Африки, Европейского союза и, конечно, в СНГ — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

13:58 27.12.2019 Сельскохозяйственная техника. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

14:36 27.12.2019 Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Москва. 2019 [kremlin.ru]

14:55 27.12.2019 Гречиха в поле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

15:40 27.12.2019 В Ярославской области в 2020 году объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличится почти втрое. Об этом губернатор региона Дмитрий Миронов заявил по итогам заседания Государственного совета, посвященного аграрной политике. Читайте также: Ярославский губернатор заявил о росте господдержки села в 2020 году

15:50 27.12.2019 Российские производители и потребители минеральных удобрений сделали очередной шаг к выполнению поручения президента по удвоению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году. Читайте также: Доступный рост

16:13 27.12.2019 Фермеры, занимающиеся разведением улиток в России, могут объединиться в отраслевой союз производителей этого экзотического продукта. Такая идея возникла после встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства. Читайте также: В России может появиться отраслевой союз производителей улиток

16:28 27.12.2019 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и российская компания «ФосАгро» ведут работу над крупным проектом по созданию сети лабораторий в развивающихся странах, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Фермеров обучат современным технологиям в сельском хозяйстве, правильному использованию земельных ресурсов и внесению удобрений. Читайте также: ФосАгро и ФАО научат фермеров, как заботиться о здоровье почв

16:30 27.12.2019 Сельскохозяйственная техника. Анна Рыжкова ИА REGNUM

17:52 27.12.2019 Запас сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020−2022 годы в Петербурге составит 69 000 тонн. Неснижаемый запас составит 30 600 тонн, а 38 400 тонн будут предусмотрены для обеспечения срочных потребностей городских хлебозаводов. Общее соотношение ржи и пшеницы составит 30% и 70% соответственно. Читайте также: Стали есть меньше хлеба: в Петербурге снижается запас муки

18:35 27.12.2019 В Калужской области расширят возможности получения жилья молодыми специалистами, об этом говорилось 27 декабря на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов региона по итогам Госсовета. Об этом: В Калужской области селянам обещают благоустроенное жильё

20:06 27.12.2019 Разведение улиток включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Анна Рыжкова ИА REGNUM

20:48 27.12.2019 Достойный уровень оплаты труда является одним из ключевых факторов привлечения кадров в сельскохозяйственную отрасль, заявил глава Татарии Рустам Минниханов. «Размер и своевременность заработной платы — это очень важно. По всем этим вопросам необходимо системно вести работу», — заключил Минниханов. Читайте также: Глава Татарии собирается привлекать кадры в село размером зарплаты

20:58 27.12.2019 Дом в деревне. Анна Рыжкова ИА REGNUM

21:02 27.12.2019 Псковский губернатор Михаил Ведерников ожидает положительного влияния на весь регион «практических всех шагов», которые последуют после заседания Госсовета по проблемам агропрома и развития села, которое президент России Владимир Путин провёл 26 декабря. Он подчеркнул, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» имеет принципиальное значение для Псковской области, где почти треть жителей проживают именно в сельской местности, а на долю сельского хозяйства региона приходится 11,1% ВРП. Читайте также: В Псковской области построят несколько молочных ферм на 22 млрд рублей

23:00 27.12.2019 Коровы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

14:37 28.12.2019 Ленинградская область вошла в число 12 субъектов Российской Федерации со сбалансированным развитием сельских территорий. Губернатор Александр Дрозденко поделился впечатлениями от заседания Госсовета в Кремле, посвященного развитию российского села. Об этом: Ленобласть продолжит вкладываться в развитие сельских территорий

14:39 28.12.2019 Сельский житель. Анна Рыжкова ИА REGNUM