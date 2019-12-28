Сельская жизнь и «Бриллианты»: Путин, Госсовет, балет — все новости
На заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015—2019 годах, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
С основными докладами выступят министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает пресс-служба Кремля.
Отдельное внимание будет уделено итогам развития АПК и задачам, стоящим перед отраслью. Участники обсудят также поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартует в России с 2020 года и рассчитана на пять лет. Она предполагает формирование комфортной для проживания среды в сёлах за счёт развития дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Также в рамках программы планируется строительство жилья для сельских жителей за счёт привлечения федеральных средств.
Губернаторы Ростовской, Архангельской областей и Краснодарского края уже отреагировали на предложения активистов ОНФ, которые выступили перед главой государства по развитию сельских территорий во время встречи Владимира Путина с общественниками и сельхозпроизводителями в Адыгее.
Подробнее об этом: Губернаторы помогут активистам ОНФ в реализации проектов развития сёл
Цель программы «Комплексное развитие сельских территорий» — сохранение сельского населения на уровне не менее 25%. Программа вступит в силу с 1 января 2020 года.
Сельское население России сокращается. По данным Росстата на начало 2019 года, в городах проживало подавляющее большинство жителей страны — 109 млн 451 тыс. человек.
Читайте об этом: Росстат: почти 75% населения России живет в городах
Для участников Госсовета подготовили «Ёлку желаний» — в рамках акции дети из разных регионов России делятся своими мечтами.
13 ноября 2019 года в Алтайском крае прошло совещание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями кабинета министров. Дмитрий Медведев обозначил высокую значимость совещания как одного из элементов подготовки к Госсовету. Состоялось обсуждение реализации нацпроектов, связанных с развитием села, были подняты проблемные вопросы в сфере образования, здравоохранения на селе, цифровизации и кадрового обеспечения аграрных территорий.
«Эти вопросы должны быть учтены при подготовке доклада рабочей группы Госсовета и проекта поручений Президента», — ранее отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании рабочей группы.
Особое внимание было уделено обсуждению мер, необходимых для закрепления людей на селе. Среди них — стимулирование сельхозпроизводителей к участию в социальных программах развития села, поддержка предпринимательства и кооперации, повышение эффективности использования рекреационного и туристического потенциала сельских территорий, обеспечение их экологической безопасности.
По словам Виктора Томенко, при подготовке к заседанию рабочей группы Госсовета учитывались предложения субъектов Российской Федерации, федеральных органов власти, отраслевых, общественных и научных организаций. Всего поступило 58 таких предложений.
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По данным Иркутскстата, численность постоянного населения, проживающего в сельской местности в Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года, возросла на 0,3% по сравнению с уровнем 2017 года и составила 510,1 тыс. человек.
«Увеличению численности сельского населения способствовали организационно-экономические механизмы и меры по регулированию на федеральном уровне социального развития сельских территорий субъектов Российской Федерации, в частности реализация в Иркутской области подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Сельский дом. Цитата с сайта Иркутской области
Напомним, что подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется в Приангарье с 2014 года, в ее основе — создание благоприятных условий жизнедеятельности и содействие привлечению квалифицированных кадров в сельскую местность. За годы реализации подпрограммы на строительство жилья в сельской местности выдано 938 свидетельств, по договору найма жилого помещения представлена субсидия 54 молодым семьям.
Забайкальские села в следующем году смогут получить порядка 67,8 миллиона рублей на реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это на 13,5 миллиона рублей больше, чем выделялось в 2019 году на эти цели. Финансовые средства, направленные на улучшение жизни аграриев, предусмотрены в проекте регионального бюджета 2020 года.
Новая усадьба в Забайкалье. Фото правительства Забайкальского края.
По словам министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарёва, программа комплексного развития сельских территорий призвана приблизить уровень жизни селян к городским условиям. Средства, выделенные на развитие села, позволят решить вопросы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, приобщить население к занятиям спортом.
Президент России Владимир Путин начал заседание Госсовета.
Забайкальские села смогут получить порядка 67 миллионов 808 тысяч рублей на реализацию мероприятий краевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это на 13,5 миллионов рублей больше, чем выделялось в 2019 году для этих целей. Финансовые средства, направленные на улучшение жизни аграриев, предусмотрены в проекте регионального бюджета 2020 года.
«Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент России заявил о рекордном урожае свёклы, подсолнечника, сои, зерна.
Ежегодный урожай за 100 млн тонн, что прежде воспринималось как рекорд, становится нормой, отметил глава государства.
Средние темпы роста в сельском хозяйстве России выше, чем в среднем по стране. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс», — заявил Путин.
За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
«Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объём составлял 7,2%, а в текущем году ожидается уже 12,9%», — указал президент.
Об этом: Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
«Нужно больше думать о людях», — заявил президент, отметив низкие доходы граждан на селе. Зарплата у жителей сельских территорий, как правило, составляет лишь 2/3 от средней по экономике.
Алтайский край. Бывшая школа в некогда славном селе Лаврентьевке, на долгие годы приютившем староверов, заросла репейником.
Исчезающие деревни. Алтай. Лаврентьевка. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Урожаи объёмом более 100 млн тонн зерна уже стали нормой для российской экономики. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«В этом году у нас рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн. Ежегодный урожай за 100 млн становится устойчивой тенденцией. То, что прежде принималось как рекорд, сегодня норма», — заявил Путин.
В 2018 году собрано 113,3 млн тонн, в 2017 году — более 135 млн тонн.
«А РСФСР в составе СССР имела рекордный урожай в 1978 году — 127,4 млн тонн», — отметил президент.
Читайте подробнее: Путин сравнил успехи РФ и РСФСР по уровню урожайности
По целому ряду товарных позиций Россия уже превысила установленные доктриной продовольственной безопасности уровни. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«По целому ряду основных товарных позиций мы уже перешагнули планку установленной доктриной продовольственной безопасности», — заявил Путин.
По оценке, в текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке составит 99,7%, хотя предполагалось в рамках доктрины — 95%.
«Сахар — предполагалось 80%, будет 95,5%. Мясо и мясопродукты — в доктрине ставилась цель — 85% рынка, будет 92,6%. Рыбная продукция — планка была 80%, будет 82,2%. Агроэкспорт, причём включая не только сырьё, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 млрд долларов, а к 2024, вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на 45 млрд долларов. И это вполне реализуемая задача», — отметил президент.
Об этом: Путин: РФ превысила целевые показатели по продовольственной безопасности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорит о многочисленных проблемах села: «В результате люди уезжают, население сокращается».
Со следующего года заработает льготная сельская ипотека — до 25 лет и по ставке 3% годовых, заявил Томенко.
Сравнительно низкое качество жизни на селе служит заметным тормозом для потенциала развития российского агропромышленного комплекса. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос. А это какой? Качество жизни», — заявил Путин.
«Качество жизни населения. Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. И хочу ещё раз повторить: этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов российского АПК», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Низкое качество жизни тормозит развитие агропромышленного комплекса — Путин
Виктор Томенко заявил о недофинансировании госпрограммы комплексного развития села: до 2022 года федеральным бюджетом запланировано её финансирование на 327 млрд рублей меньше, чем предусмотрено паспортом программы.
При этом уровень софинансирования со стороны региональных бюджетов достаточно высок, а для многих регионов это — значительная нагрузка.
Томенко заявил, что госпрограмма комплексного развития села является, по сути, ещё одним национальным проектом.
Первичное звено здравоохранения остаётся одной из острейших проблем на селе. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Одна из самых острых проблем — уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства — дополнительно изыскали 550 млрд рублей. Задача субъектов РФ — завершить подготовку соответствующих федеральных программ», — заявил Путин.
Об этом: Путин призвал модернизировать первичное звено здравоохранения на селе
Уровень заработных плат в сельском хозяйстве России остаётся неудовлетворительным. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет примерно две три только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей: нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд!» — заявил Путин.
«Добавлю, что именно на селе живёт больше половины, по оценке — 53%, граждан с низкими доходами. То есть наша приоритетная, общенациональная задача — снижение и преодоление бедности — в значительной степени имеет сельское измерение», — указал президент.
Читайте подробнее: Путин — работодателям: больше думайте о людях, обеспечивающих ваши успехи
Российский урожай зерновых по итогам уходящего 2019 года составит около 121 млн тонн. Об этом 26 декабря рассказал президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном развитию АПК.
Об этом: Урожай зерновых в РФ в 2019 году составит примерно 121 млн тонн — Путин
На госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» в бюджете на 2020 год приходится меньше средств, чем планировалось. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«В бюджете на 2020 год на программу заложено средств меньше, чем планировалось. Понятно, что когда идут корректировки бюджета, всегда решаются вопросы, связанные с приоритетами. Но я думаю, что вы со мной согласитесь: село и те вопросы, о которых я только что говорил, безусловно к таким приоритетам относятся», — заявил Путин.
Он отметил, что многие участники встречи в Адыгее 23 декабря спрашивали о госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и о том, как через неё будут поддержаны проекты строительства инфраструктуры, развития туризма и так далее.
Программа важна для конкретных сёл, посёлков, их жителей и местного бизнеса, отметил Путин.
«Необходимо наращивать эффективность, результативность базовой программы сельского хозяйства. Следует продолжить субсидирование отечественных производителей сельхозтехники. Уже давал такие поручения, это важно, нужно как для АПК, так и для российской промышленности в целом, для нашего машиностроения, для других смежных отраслей», — добавил президент.
Подробности в материале: Путин обеспокоен сокращением финансирования госпрограммы по развитию села
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что изменения в 2020 году почувствуют жители уже 269 населённых пунктов — это более 1 млн человек.
Тарифы за электроэнергию должны быть снижены для фермеров и сельхозкооперативов. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Прошу проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов», — заявил Путин.
«Люди тоже ставили этот вопрос. Я понимаю, мы как раз предметно об этом говорили, понятно, почему стоимость для малых предприятий выше, чем для крупных. С напряжением связано — всё ясно. Но если нам всё ясно, и ясно и то, что фермеров надо поддерживать, у них других возможностей нет, кроме как опереться на государство — но надо найти решение», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Надо найти способ снизить стоимость электроэнергии для фермеров — Путин
Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в уходящем году составил около $25 млрд. Об этом 26 декабря рассказал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.
Подробности в материале: Экспорт продукции АПК РФ составит $25 млрд в 2019 году — глава Минсельхоза
«Главной» проблемой страны назвал тему заседания Госсовета лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, с решением проблемы развития сельских территорий будет решено большинство проблем развития страны.
Именно на селе проживают более 50% граждан с низкими доходами. Проблема снижения бедности во многом имеет сельское измерение, заявил 26 декабря президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
Читайте также: Путин: больше половины граждан с низкими доходами — сельчане
Путин поблагодарил Патрушева за поддержку предложения фермеров о включении разведения улиток в перечень видов сельхоздеятельности.
Напомним, с таким предложением к президенту обратился представитель ОНФ, фермер из подмосковной Коломны Сергей Балаев. Путин согласился с тем, что выращивание улиток необходимо включить в список видов сельскохозяйственного производства и обратил на это внимание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Об этом: Поездка президента в Адыгею: Владимир Путин согласен с предложениями ОНФ
Производство экологически чистых продуктов питания может стать конкурентным преимуществом России на глобальных рынках. Об этом сегодня, 26 декабря, на заседании Госсовета заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что производство и продвижение продуктов под российским «зелёным» брендом — «это мировая тенденция».
«Экологически чистое, качественное и безопасное продовольствие таким может быть на глобальных рынках для нас, и его безусловные конкурентные преимущества нужно усиливать», — отметил российский лидер.
Подробности в материале: Путин заявил о конкурентном преимуществе российской «зелёной» продукции
Тамбовский губернатор Александр Никитин отметил, что до 90% выпускников аграрных вузов работают не по специальности. По его словам, нередко в университеты абитуриенты идут только за дипломом.
Было бы полезно выработать механизм наделения землёй фермерских кооперативов в особом порядке. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Я считаю, что это правильно. Критерий нужно выработать таких предприятий, которые можно наделять землёй в особом порядке», — заявил Путин.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать идею внести определённые критерии для того, чтобы фермеры имели возможность получать землю без торгов при соблюдении соответствующих условий.
«Если возможно, фермерским кооперативам, если они будут заниматься переработкой продукции, чтобы получать землю без торгов», — предложил он.
По его мнению, эта мера поспособствует объединению фермеров в крупные корпоративы. Эта же мера органично дополнит идею предоставлять фермерской продукции специальное место в торговых сетях.
«Фермеры не в состоянии в течение года заполнять полки продукцией. Нужно объединить фермеров в кооперативы, и только кооператив может поддерживать продукцию в сетях на полках», — отметил губернатор.
Об этом: Путин одобрил идею наделения землёй фермерских предприятий в особом порядке
Говоря о кадровом обеспечении АПК, губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что одним из эффективных способов привлечения талантливой молодёжи является введение более актуальных и современных специальностей в аграрных вузах.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил гарантировать в торговых сетях полки для местных сельхозпроизводителей.
«Давайте гарантируем в торговых сетях хотя бы 20% полок для местных сельхозпроизводителей», — предложил Жириновский в ходе заседания госсовета.
Читайте подробнее: Жириновский предложил «резерв» полок в маркетах для местных производителей
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отметил, что фермеры ежедневно сталкиваются с проблемой доступного сбыта продукции, что вынуждает предлагать её перекупщикам, либо распродавать за бесценок, чтобы продукция не испортилась.
В среднесрочной перспективе хорошим подспорьем в АПК станет интернет-торговля сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания, уверен губернатор Тамбовщины Александр Никитин. По его словам, в регионе внедряется первая очередь цифровой платформы АПК, которая будет без посредников связывать аграриев с потребителями.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на заседании Госсовета поднял вопросы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и увеличения доли средних и малых товаропроизводителей в торговых сетях.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор на Госсовете рассказал, как привлечь молодёжь в АПК
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил несколько вариантов решения проблемы дороговизны электроэнергии для села.
«Очень важно, что на таком самом высоком уровне вы обозначили проблему тарифов на электроэнергию. Это тема, которая сегодня всех волнует, она везде звучит», — отметил Неверов в ходе заседания Госсовета.
Парламентарий указал на то, что тема неоднократно обсуждалась с главой Минэнерго Александром Новаком.
Читайте подробнее: Сергей Неверов предложил варианты удешевления электроэнергии для села
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил передать аграрные вузы в ведение Минсельхоза.
«Было бы, наверное, правильно проработать вопрос передачи именно аграрных научных учреждений в ведение Минсельхоза», — заявил Неверов в ходе Госсовета.
Это обеспечило бы более логичное и тесное взаимодействие непосредственно производителей и аграрной науки через профильное министерство, которое отвечает за сельское хозяйство, подчеркнул парламентарий.
Об этом: Сергей Неверов предложил передать аграрные вузы Минсельхозу
Президент Владимир Путин отметил, что заработная плата в сельском хозяйстве составляет только две трети от средних показателей в стране. И этот дисбаланс должен быть устранен.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил упростить доступ сельхозтоваропроизводетелей к банковским кредитам.
«Есть механизмы государственной поддержки для экспортеров сельхозпродукции, это система льготного кредитования. Но, по мнению наших коллег в регионах, для некоторых направлений условия получения таких кредитов надо смягчить», — заявил Неверов в ходе заседания Госсовета.
Читайте также: Неверов предложил смягчить обязательства по кредитам для с/х производителей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз видит основную проблему для сельхозпроизводителей региона в реализации продукции.
Читайте также: Брянский губернатор рассказал о главной проблеме сельхозпроизводителей
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил восстановить крестьянство, кулачество и помещичество.
«Нужно полностью реабилитировать крестьянство, восстановить помещичество, воспитывать частное собственничество с детства. Учиться нужно не по Марксу, а по анти-Марксу, по Столыпину, так, как учили русских «кулаков». С детства должно быть желание владеть своим хозяйством, производить и продавать, зарабатывать на этом», — заявил Жириновский в ходе Госсовета.
Об этом: Жириновский предложил возродить кулачество и помещичество
52 тысячи гектаров новых земель введено в сельхозоборот в Брянской области в 2019 году. Основную массу почв региона составляют пески, глина и лесные земли, но благодаря современным технологиям фермеры получают отличные урожаи. Об этом журналистам 26 декабря рассказал глава региона Александр Богомаз перед заседанием Госсовета по аграрной политике.
Читайте подробнее: В Брянской области ввели в оборот 52 тысячи га новых земель
Инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о разработке критериев предоставления фермерам земли без торгов, с которой он выступил 26 декабря на заседании Госсовета, получила поддержку президента РФ Владимира Путина.
Подробности в материале: Владимир Путин поддержал инициативу главы Кубани по поддержке фермеров
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе заседания Госсовета призвал изменить соотношение налогов и зарплат работников, заложенных в цене продукции.
«Мы с вами в прошлый раз обсуждали, и вы откликнулись на эту идею. В цене товара у нас 64% — налоги и 10% — зарплата. При таких налогах невозможно производить, а при такой зарплате невозможно купить. Эта формула требует решения», — уверен Зюганов.
Об этом: Зюганов призвал поменять формулу зарплаты и налога в цене с/х продукции
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета предложил дать «трезвым территориям» преимущество при распределении инвестиций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
«Считаю, что «трезвые территории» должны получить преимущество в конкурсном распределении инвестиций по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Трезвым можно доверять высокие технологии, выделять гранты», — заявил Миронов.
Об этом: Миронов: «трезвые территории» должны иметь приоритет в рамках развития села
С инициативой поддержки крупных звероводов, в частности, снижения для них ставки НДС до 10%, выступили губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым.
Об этом: Тверской губернатор попросил Путина поддержать звероводов
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета предложил проиндексировать материнский капитал для проживающих на селе.
«К сожалению, в этом году не будет проиндексирован материнский капитал. Считаю, что семьям, проживающим на селе и ведущим сельскохозяйственную деятельность, материнский капитал в этом году и в следующие годы обязательно нужно проиндексировать», — сказал Миронов.
Подробности в материале: Миронов предложил проиндексировать маткапитал для семей на селе
Владимир Путин на заседании Госсовета. 26 декабря 2019 года. duma.gov.ru
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов приняли участие в заседании Госсовета. duma.gov.ru
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний» перед началом заседания Госсовета. «На одном елочном украшении — мечта 10-летней девочки о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, на другом — пожелание 8-летнего мальчика побывать в кабине военного самолёта. Ещё один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей», — сообщили в пресс-службе администрации региона, пообещав, что все эти пожелания псковский губернатор обязательно исполнит.
Владимир Путин призвал улучшить качество жизни на селе. В том числе изменить ситуацию с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями. В них должны быть решены вопросы укомплектования и профессиональными кадрами, и современным оборудованием.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев общается с журналистами после заседания Госсовета. mcx.ru.
3,3 млрд рублей получили сёла Ростовской области на инженерное обустройство. Эти данные привёл донской губернатор Василий Голубев по итогам заседания Госсовета. Глава региона считает приоритетной задачей создание в сельских территориях комфортных условий для жизни.
«На инженерное обустройство села за последние пять лет мы направили 3,3 млрд рублей, причём большую часть — 2,9 млрд — из бюджета Ростовской области. Впереди работа по выполнению программы комплексного развития сельских территорий», — отметил ростовский губернатор.
Читайте также: Ростовские сёла получили 3,3 млрд рублей на инженерное обустройства
Владимир Путин вечером принял участие в торжественном вечере, состоявшемся в Большом театре по случаю Нового года. Президент выступил перед собравшимися членами правительства, депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, руководителями политических партий, главами регионов, известными учеными, спортсменами, деятелями культуры, главами традиционных конфессий с поздравительной речью. Труппа и оркестр Большого театра представили именитым гостям одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».
Глава Татарии Рустам Миниханов считает, что удержать молодёжь в сельской местности можно развитой социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест с достойной заработной платой.
«Если у человека будет своё занятие, которое приносит ему стабильный доход, а в его деревне будет газ, вода, хорошая дорога, то он никуда не уедет», — считает глава региона.
Читайте также: Глава Татарии придумал, как удержать молодёжь на селе
В Марий Эл по итогам января — сентября индекс производства продукции сельского хозяйства составил 10,7%, предприятия АПК демонстрируют рост на 13,7%.
Среди российских регионов по этому показателю Марий Эл занимает 10-е место.
Читайте также: Марий Эл занимает второе место в Поволжье по объему сельхозпроизводства
Выступление Владимира Путина в Большом театре по случаю Нового года. Kremlin.ru.
Новгородский губернатор Андрей Никитин поддерживает предложение Александра Бречалова по созданию специальной программы по развитию промышленного льноводства.
«Как пишут историки, льноводство Новгородской земле было развито еще
На поддержу агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2020 году направят 4,3 млрд рублей. Общая сумма поддержки аграриев вырастет по сравнению с 2019 годом на 6% за счёт увеличения объема областного финансирования.
Читайте также: На поддержку нижегородских сельхозпредприятий в 2020 году направят 4,3 млрд
Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что к Госсовету было всё выполнено, в том числе получены 3,9 млрд рублей из резервного фонда РФ для выплаты компенсации ущерба сельхозпроизводителям в 100%.
Подробности в материале: Все наши предложения учтены: глава Приамурья об аграрной политике
«Президентом Владимиром Путиным поставлена задача не ограничиваться только развитием сельхозпроизводства, а охватывать и спектр вопросов социально-экономического развития сельских территорий в целом, повышать привлекательность сёл для жизни и работы», — прокомментировал итоги Госсовета глава Якутии Айсен Николаев.
Об этом: Необходимо улучшать уровень жизни сельчан: глава Якутии о Госсовете
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «В последние годы агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенное, поступательное и, главное, качественное развитие. Отечественные производители практически полностью обеспечивают страну основными группами продовольственных товаров и при этом успешно наращивают экспорт продукции АПК. Это, безусловно, прежде всего заслуга людей, которые живут и работают на селе. Поэтому очень важно, что темы развития сельского хозяйства и развития сельских территорий сегодня рассматриваются в комплексе».
Алтайский журналист Михаил Беднаржевский прокомментировал доклад губернатора Алтайского края Виктора Томенко на заседании Госсовета:
«Две ключевые темы для Алтайского края в докладе Томенко на Госсовете. Несмотря на то, что доклад на Государственном совете — это результат работы множества «центров силы», Виктору Томенко удалось озвучить темы, которые чрезвычайно важны именно для Алтайского края с его большой долей (более 40%) сельского населения.
Тема первая. Для развития села можно использовать ТОСЭРы — территории социально-экономического развития. Формально их никто не мешает создавать и сегодня. На деле же это крайне сложно из-за процесса передачи земельных участков. Решение — наделить Минсельхоз России дополнительными полномочиями в этой сфере.
Тема вторая. Проблема управленческих кадров для муниципалитетов. Зарплаты у глав сельсоветов маленькие, возможностей реально что-то сделать крайне мало. Работать на «расстрельных» должностях мало кто хочет. В этой связи Томенко предложил разработать специальную программу «по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий».
Теперь ждём пакет документов по итогам Госсовета и смотрим, что из озвученного на заседании будет оформлено в виде поручений президента».
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев были основными докладчиками на заседании Государственного совета, посвещённом аграрной политике государства.
В частности, в докладе главы региона были обозначены конкретные меры для качественного развития сельских территорий, в том числе с участием представителей предпринимательского сектора.
«Считаем необходимым также предусмотреть в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства отдельные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса в сельских территориях. Здесь целесообразно расширить инструментарий, предлагаемый институтами развития, в первую очередь Росагролизингом, а также Корпорацией МСП. Дополнительно для развития малого бизнеса на селе предлагаем предусмотреть предоставление грантов на цели создания несельскохозяйственного бизнеса», — отметил Виктор Томенко.
Ещё одним направлением, как было озвучено в докладе, может стать субсидирование транспортных расходов организациям потребительской кооперации и предпринимателям, которые осуществляют торговую и снабженческо-заготовительную деятельность в удаленных и малочисленных селах. Требуется также проработка вопроса по снижению налогового бремени таких организаций при отмене с 2021 года единого налога на вмененный доход, возможно, путем предоставления целевых льгот.
Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ поставил ряд стратегических задач по развитию сельского хозяйства в стране. Работа по повышению уровня жизни на селе является основой стратегии российского лидера, заявил по итогам заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Об этом: Улучшение условий жизни на селе — основа стратегии Путина: глава Адыгеи
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:
«Одним из важных этапов подготовки к нынешнему заседанию стало совещание, которое провёл председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев 13 ноября в Алтайском крае. Оно было посвящено ходу реализации национальных проектов, их влиянию на повышение качества жизни на селе. Решения данного совещания, конечно же, также учтены при подготовке доклада Государственному совету».
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В сельской местности России в настоящее время много проблем, среди которых ненадлежащее состояние социальных объектов, дорог, недостаток кадров. Все они должны решаться в рамках соответствующих госпрограмм, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания Госсовета РФ.
Об этом: В сёлах хватает проблем: глава Ставрополья по итогам заседания Госсовета РФ
Дмитрий Медведев и Виктор Томенко в селе Санниково Алтайского края. altairegion22.ru.jpg
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:
«Несмотря на очевидные успехи, рост показателей производства, расширение мер господдержки, есть все же ряд проблем, которые сдерживают динамику развития АПК. Среди них вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, оптимизация затрат на приобретение энергоресурсов, совершенствование налогообложения. Достигнутые результаты и стратегические приоритеты развития отрасли будут более подробно освещены в выступлении Дмитрия Николаевича Патрушева. Я же хотел бы сосредоточиться на проблемах сельских территорий».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял участие в заседании государственного совета, посвященного аграрной политике, который провел президент РФ Владимир Путин.
Глава региона считает, что субсидирование отрасли дает большой толчок развитию агропромышленного комплекса. По словам Александра Осипова, новые направления в государственной программе развития сельского хозяйства позволят повысить продуктивность в растениеводстве.
«Новые меры господдержки, вступившие в силу с 26 декабря, в числе которых субсидирование перевозок, предусматривают значительное увеличение перечня сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию. Также документ расширяет список продукции, подпадающей под субсидирование при отправке из Дальневосточного федерального округа в любые направления. В их числе зерновые агрокультуры: пшеница, ячмень, кукуруза и масличные культуры. Это принципиально новая возможность для аграриев Забайкалья», — пояснил Александр Осипов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин, представил предложения по развитию льноводства.
Он отметил, что регион в этом году изменил традиционный подход в этой сфере, заменив кластеризацию на кооперацию. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» два удмуртских предприятия получили поддержку, что позволило переоснастить технологическую цепочку.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:
«Село развивается, к сожалению, не так активно, как сам АПК, хотя во многом именно сохранение сельского уклада жизни выступает залогом дальнейшего развития аграрного производства. Ключевые положения развития сельских территорий определены в стратегии на период до 2030 года. Отмечу, что эта стратегия была разработана и утверждена Правительством страны по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 21 апреля 2014 года».
Так выглядит окно в бывшей школе алтайского села Лаврентьевка. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:
«За прошедшие пять лет удалось добиться определённых положительных результатов. Однако ситуация в целом на селе остаётся сложной. Уровень жизни селян по‑прежнему существенно отстаёт от городского, преобладающая часть сельского населения, надо сказать, это 87 процентов, проживает в населённых пунктах с численностью до 10 тысяч человек. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений там недостаточно развита социальная, транспортная, инженерная инфраструктуры, нет необходимых условий для развития предпринимательства. Такие сельские территории характеризуются, как правило, низким уровнем доступности и качества образовательных, медицинских, жилищно‑коммунальных и социально‑культурных услуг. В результате люди уезжают, сельское население сокращается».
Президент России Владимир Путин:
«Одна из самых острых проблем — это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов Федерации — завершить подготовку соответствующих региональных программ. Напомню: они должны быть приняты к 1 июля следующего года. В том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием».
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Весьма удручающую картину с оказанием медицинской помощи обрисовали алтайскому омбудсмену Борису Ларину жители малого труднодоступного села Аба. Из официальной публикации по итогам его рабочей поездки в Чарышский район Алтайского края известно, что в ходе встречи с местным населением региональному уполномоченному по правам человека было заявлено, что ближайшая от них Сентелекская врачебная амбулатория находится в 20 километрах от населённого пункта и преодолеть такое расстояние зимой и в распутицу по проселочной дороге бывает непросто. Кроме того, жители Абы жаловались на медиков скорой помощи.
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На прошедшем 26 декабря заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села президент России Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни селян.
«Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства, — а это, в том числе, водопровод, отопление, газ, система ЖКХ, — чуть более 34%, тогда как в городах — почти 80», — подчеркнул Путин.
На его взгляд, хуже всего обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью.
Власти Алтайского края уверяют, что за последние годы в регионе не закрылось ни одной школы, а уменьшившееся число учебных заведений (на 17 за последний год) они поясняют преобразованием школ в филиалы.
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Дома в Лаврентьевке представляют собой жалкое зрелище. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
По мнению губернатора Рязанской области Николая Любимова, для развития сельских территорий необходимо жильё, преимущественно бесплатное, либо за недорогой кредит, причём предоставлять его не только молодым специалистам. И вокруг этих домов должна быть вся необходимая инфраструктура.
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Он также отметил, что причины того, что цены для крупных предприятий ниже, чем для малых, известны и связаны с напряжением в сетях, но и напомнил, что у фермеров нет других источников поддержки, кроме государства.
Продовольственный магазин в алтайском селе, давно закрытый. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Федеральная программа «Земской доктор», которая даёт некоторые преференции медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Мироманова, за 2011−2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей — участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах. Аналогичная ситуация складывается и в Алтайском крае.
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Президент России Владимир Путин:
«Следующая системная проблема — средняя зарплата в сельском хозяйстве. Она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «В заключение отмечу, что госпрограмма призвана стать катализатором социально‑экономического развития на селе. Наряду с ней крайне важны мероприятия, осуществляемые в рамках национальных проектов, отраслевых программ как федерального, так и регионального уровня, а максимального результата мы сможем добиться только при объединении усилий всех участников процесса развития сельских территорий».
Развалины школы. Алтайское село. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Рост сельскохозяйственного производства в Ростовской области в период с января по ноябрь 2019 года составил 4,6%, сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«В Ростовской области растёт производство сельхозпродукции, за 11 месяцев этого года оно увеличилось на 4,6%. Собрано 12,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,9 млн тонн семян подсолнечника. Выросла энергообеспеченность отрасли. Значительно обновлён парк сельхозтехники. Увеличилось производство молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, повысилась загрузка молокоперерабатывающих предприятий области. Улучшилось техническое оснащение молочных ферм, выросла продуктивность в животноводстве», — сказал глава региона по итогам заседания Госсовета.
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Большинство наших соотечественников не хотят уезжать из родных мест, и им было бы хорошо в том числе и на селе, будь там достойно оплачиваемая работа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги заседания Госсовета.
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев: «Сельское хозяйство в настоящий момент является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Достижения агропромышленного комплекса — это результат труда миллионов людей, а также системных мер государственной поддержки. Однако несмотря на то, что аграрный бизнес активно развивается, качество жизни в сельской местности и городе всё ещё существенно различается».
За период с 2014 по 2018 год рост валового производства продукции АПК составил 17,7 процента, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в текущем году мы также ожидаем позитивную динамику. Рост производства сельхозпродукции по итогам 11 месяцев составил 4,1 процента.
«Это стало возможным в первую очередь за счёт повышения эффективности производства, а также увеличения урожайности сельхозкультур. В 2019 году валовой объём зерновых ожидается на уровне 121 миллиона тонн», — отметил Патрушев.
Так выглядит мемориал памяти в алтайском селе Лаврентьевка. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил серьёзный рост показателей в животноводстве и переработке продукции:
«Значительных успехов достиг и рыбохозяйственный комплекс. По итогам 2018 года объём добычи водных биоресурсов превысил 5 миллионов тонн. По прогнозам, в 2019 году объём добычи составит также порядка 5 миллионов тонн. В целом реализация государственной аграрной политики придала мощный импульс развитию сельского хозяйства, за пять лет обеспечив приток более 2 триллионов рублей инвестиций, и это без учёта субъектов малого предпринимательства».
В Новгородской области в 2019 году произведено 43,1 тыс. тонн зерна — это в 2,3 раза больше уровня 2018 года. Кроме того, в регионе собрали 94 тыс. тонн картофеля (107% к уровню 2018 года), 87,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (105% к уровню 2018 года).
Подробности в материале: Новгородский урожай зерна вдвое превысил прошлогодний
В докладе губернатора Алтайского края Виктора Томенко были обозначены конкретные меры для качественного развития сельских территорий, в том числе с участием представителей предпринимательского сектора.
«Считаем необходимым также предусмотреть в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства отдельные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса в сельских территориях. Здесь целесообразно расширить инструментарий, предлагаемый институтами развития, в первую очередь Росагролизингом, а также Корпорацией МСП. Дополнительно для развития малого бизнеса на селе предлагаем предусмотреть предоставление грантов на создание несельскохозяйственного бизнеса», — отметил Виктор Томенко.
Поле с алтайским подсолнечником. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В последние два года в России фиксируется положительная динамика в производстве молока. Растёт продуктивность в молочном животноводстве, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в этом году показатель в расчёте на одну корову превысил шесть тысяч килограммов. Такого не было ни в истории России, ни в Советском Союзе.
Озимая пшеница в Алтайском крае. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев: «Как вы знаете, сегодня мы первые в мире по поставкам пшеницы. Помимо этого занимаем лидирующие позиции по экспорту других категорий. В целом наращивание внешней торговли продукцией АПК — это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы. Это стимул для всех нас работать на опережение сразу в нескольких направлениях. Во‑первых, обеспечивать увеличение производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во‑вторых, расширять географию поставок. В‑третьих, содействовать продвижению нашей продукции за рубежом».
Пшеница. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Учитывая мировой тренд на здоровый образ жизни, набирает популярность экологически чистая продукция, напомнил Дмитрий Патрушев.
«У России с её обширной географией, огромным количеством природных ресурсов на этой стезе есть значительный потенциал, и мы стремимся к его реализации. В частности, 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон об органической продукции. Проведены необходимые подготовительные мероприятия. Отрасль готова работать с учётом стандартов и ежегодно увеличивать объёмы производства органической продукции, в том числе для экспортных поставок», — сказал он.
Дом в алтайском селе. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В целом сегодня российская продукция АПК поставляется в 160 государств. Она представлена на рынках стран Ближнего Востока, Юго‑Восточной Азии, Африки, Европейского союза и, конечно, в СНГ — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Сельскохозяйственная техника. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Москва. 2019 [kremlin.ru]
Гречиха в поле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В Ярославской области в 2020 году объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличится почти втрое. Об этом губернатор региона Дмитрий Миронов заявил по итогам заседания Государственного совета, посвященного аграрной политике.
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Российские производители и потребители минеральных удобрений сделали очередной шаг к выполнению поручения президента по удвоению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году.
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Фермеры, занимающиеся разведением улиток в России, могут объединиться в отраслевой союз производителей этого экзотического продукта. Такая идея возникла после встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и российская компания «ФосАгро» ведут работу над крупным проектом по созданию сети лабораторий в развивающихся странах, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Фермеров обучат современным технологиям в сельском хозяйстве, правильному использованию земельных ресурсов и внесению удобрений.
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Запас сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020−2022 годы в Петербурге составит 69 000 тонн. Неснижаемый запас составит 30 600 тонн, а 38 400 тонн будут предусмотрены для обеспечения срочных потребностей городских хлебозаводов. Общее соотношение ржи и пшеницы составит 30% и 70% соответственно.
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В Калужской области расширят возможности получения жилья молодыми специалистами, об этом говорилось 27 декабря на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов региона по итогам Госсовета.
Об этом: В Калужской области селянам обещают благоустроенное жильё
Достойный уровень оплаты труда является одним из ключевых факторов привлечения кадров в сельскохозяйственную отрасль, заявил глава Татарии Рустам Минниханов.
«Размер и своевременность заработной платы — это очень важно. По всем этим вопросам необходимо системно вести работу», — заключил Минниханов.
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Псковский губернатор Михаил Ведерников ожидает положительного влияния на весь регион «практических всех шагов», которые последуют после заседания Госсовета по проблемам агропрома и развития села, которое президент России Владимир Путин провёл 26 декабря.
Он подчеркнул, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» имеет принципиальное значение для Псковской области, где почти треть жителей проживают именно в сельской местности, а на долю сельского хозяйства региона приходится 11,1% ВРП.
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Ленинградская область вошла в число 12 субъектов Российской Федерации со сбалансированным развитием сельских территорий. Губернатор Александр Дрозденко поделился впечатлениями от заседания Госсовета в Кремле, посвященного развитию российского села.
Об этом: Ленобласть продолжит вкладываться в развитие сельских территорий
На развитие сельских территорий Новгородской области в 2020 году будет направлено более 550 млн рублей. Новгородский губернатор Андрей Никитин отметил, что в таком объёме средства на развитие села в регионе будут направлены впервые.
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