Вашингтон, 26 декабря, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат и кандидат в президенты США Майкл Блумберг потратил $120 миллионов на рекламу в ходе своей предвыборной кампании, сообщает агентство «Синьхуа».

Ralph Alswang Майкл Блумберг

Сообщается, что рекламу Блумберг оплатил во всех 50 штатах, однако наибольшие вложения он сделал на раскрутку в таких штатах как Калифорния, Техас и Флорида. Предполагается, что такие расходы должны помочь ему выиграть праймериз. Отмечается, что Блумберг потратил на рекламу вдвое больше всех отдельных кандидатов от Демократической партии США.

«Мы никогда не видели таких трат во время избирательных кампаний… У него бездонный бюджет», — заявил политконсультант Джим Маклафлин.

При этом ряд американских аналитиков утверждает, что чрезмерные затраты на рекламу не принесут Блумбергу желаемого результата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга отказался от сотрудничества с агентством, которое использует труд заключенных. Отмечалось, что речь идет о компании ProCom, которая использует заключенных для работы в колл-центрах, два из которых организованы на базе тюрем.