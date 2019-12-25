Красноярск, 26 декабря, 2019, 02:54 — ИА Регнум. В четверг, 26 декабря, в Красноярске будет облачно, временами небольшой кратковременный снег, температура воздуха −17…−13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Мороз

Ранним утром в столице края наблюдается −13…−10 °С. В течении дня в Красноярске начнёт постепенно холодать и к ночи мороз достигнет −19…−17 °С. Ночью возможна температура до −28…−26 °С.

Скорость западного ветра 3−4 м/с.

В пятницу, 27 декабря, в Красноярске ожидается температура воздуха до — 28 °C, с понижением ночью до −31…−30 °С.

Суббота, 28 декабря, видимо, будет в столице Красноярского края последним днём, когда мороз будет достигать −31…−30 °С. В воскресенье ожидается потепление до −19…−17 °С.