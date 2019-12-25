Петропавловск-Камчатский, 26 декабря, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы к востоку от побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Сообщается, что сейсмособытие произошло в ночь на 26 декабря. Эпицентр землетрясения располагался в 76-километрах к югу от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага составляла 23 километра. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря серия подземных толчков произошла у восточного побережья Камчатки. Отмечалось, что жители населенных пунктов Камчатского края землетрясения не ощутили. Пострадавших и разрушений не было.