Путин традиционно вышел на лёд Красной площади сыграть в хоккей
Москва, 26 декабря, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря на катке на Красной площади.
Путин вышел на лед под 11-м номером, под которым он неоднократно уже играл в хоккей.
В команде вместе с Путиным играли: министр обороны России Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и ряд других.
Путину, Шойгу и звездам хоккея традиционно противостояла команда из основных российских бизнесменов. В команде были: Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг. Кроме того, в этой команде также были: музыкант Игорь Бутман, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Стоит отметить, что в 2018 году 29 декабря на Красной площади состоялся такой же товарищеский матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина.