Москва, 26 декабря, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря на катке на Красной площади.

Kremlin.ru Владимир Путин приветствует участников игры

Путин вышел на лед под 11-м номером, под которым он неоднократно уже играл в хоккей.

В команде вместе с Путиным играли: министр обороны России Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и ряд других.

Путину, Шойгу и звездам хоккея традиционно противостояла команда из основных российских бизнесменов. В команде были: Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг. Кроме того, в этой команде также были: музыкант Игорь Бутман, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что в 2018 году 29 декабря на Красной площади состоялся такой же товарищеский матч Ночной хоккейной лиги с участием Путина.