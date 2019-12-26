Москва, 26 декабря, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXIV, где в гостях Дмитрий Михалевский, который полчаса отвечает на вопрос о том, что же такое пространство… Отвечает пространно и не очень, просто странно, но всегда интересно… Выпуск рекомендуется всем гуманитариям, физикам, а также тем, кто хочет посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Подробности про самого героя легко отыскать в «Википедии».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда