Путин и бизнес: разговор в Кремле и его последствия — все новости
Президент РФ Владимир Путин, открывая мероприятие, отметил место встречи с бизнесменами.
«Мы с вами собираемся в красивых интерьерах — царских, и это правильно», — сказал Путин.
Ситуация в российской экономике подходит для того, чтобы демонстрировать на этой базе хорошие результаты. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества.
«Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Ситуация в экономике удовлетворительная — Путин
Темпы роста экономики в России в настоящее время неудовлетворительны, однако работа над этим уже ведётся. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества.
«У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать. Стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий, наращивания наших усилий по темпам роста», — заявил Путин.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация в российской экономике в целом удовлетворительная.
Об этом: Путин считает, что ситуация в российской экономике удовлетворительная
Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru
Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины».
Подробности в материале: Путин рассказал, когда заработает «регуляторная гильотина»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в ходе встречи с российскими бизнесменами уголовные дела против представителей бизнеса не обсуждались.
Помимо этого, в комментарии РИА Новости Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не обсуждал с Михаилом Гуцериевым ситуацию вокруг компании «Сафмар».
Напомним, ранее пресс-служба промышленно-финансовой группы «Сафмар» опровергла многочисленные сообщения СМИ об обысках в офисах группы и вызове Михаила Гуцериева на допрос к следователю МВД.
На вопрос одного из журналистов, как дела, господин Гуцериев правильно понял, что интересует история, которую про него рассказал журнал Forbes — насчет того, что дела-то не очень хороши.
«В интернете каждый день есть какая-то информация на любого более-менее известного человека. Сегодня с утра я прочитал, что я вор, что я жулик… Чего только не пишут… Сегодня есть всемирная канализация под названием интернет… И есть всемирные бомжи, которые по ней лазят! Я не бомж, по канализации не лазаю. Сегодня журналисты, большинство, — это бомжи, которые в помойке под названием интернет копаются…» — цитирует Гуцериева «Коммерсантъ».
Встреча с представителями деловых кругов состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца — в отличие от предыдущих, которые ранее проходили в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля.
«Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских. Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе», — обратил на это внимание президент.
Группа компаний «Ренова» одним из главных итогов года считает открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове, а в 2020 году планирует открытие аэропорта на Камчатке. Об этом сказал в ходе встречи председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
«Нам бы хотелось, чтобы аэропорт был реально воротами Камчатки. Нам бы хотелось гармонично вписать это проект в этот уникальный ландшафт, вокруг вулканы, замечательная природа, и мы так задумали, чтобы это получилось именно так красиво», — отметил Вексельберг.
Напомним, новый международный аэропорт Саратова «Гагарин» только в первые сутки работы, 20 августа 2019 года, обслужил 1938 пассажиров, обеспечив приём и выпуск 22 рейсов.
Путин очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины».
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство России готовит законопроекты, которые станут базой для этой реформы. Ожидается, что новая система регулирования бизнеса вступит в силу с 1 января 2021 года.
Владимир Жириновский высказался об очередной встрече президента с бизнесменами. Лидер ЛДПР считает, что в этом нет никакого толку, уже 20−30 лет с ними собираются:
«Что толку с ними собираться — у них все деньги за рубежом»
Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. kremlin.ru
Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 27 декабря в двух чтениях приняли законопроект о снижении налогов для розничной торговли лекарствами и для владельцев обувных магазинов. Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента.
«Предлагается снизить налоговые ставки с 6% до 1% для розничной торговли лекарствами, с 6% до 2% для продавцов обуви. На базе нашего министерства была создана рабочая группа, в неё вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители налоговой службы, деловые объединения, предприниматели. Мы постарались в максимально сжатые сроки рассмотреть этот актуальный вопрос для малого бизнеса всего региона», — объяснил министр экономического развития Александр Бардалеев.
Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Президент России Владимир Путин — представителям бизнеса:
«Вы знаете, что в целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать».
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса заявил:
«У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом. Это вам тоже хорошо известно. Вместе с вами это и делаем, по сути. Активно действуем в направлении реализации планов по так называемой регуляторной гильотине. Надеюсь, подойдём к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить».
Группа компаний Ренова в этом году одним из главных своих итогов считает открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове, а в следующем планирует запустить воздушную гавань в регионе, который привлекает все больше туристов, — на Камчатке.
Об интересе к инвестициям в Россию со стороны иностранных партнеров говорят итоги года работы Российского фонда прямых инвестиций и его партнеров.
«У нас очень важные и хорошие результаты, мы проинвестировали с партнерами более 300 миллиардов рублей в этом году в экономику России, и прямые иностранные инвестиции выросли на 70% в этом году. Мы прогнозировали рост на 50% в начале года, мало, кто нам верил. 70% — это очень значимый рост», — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, слова которого цитирует Первый канал.
Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. kremlin.ru.
Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон: «Мы прекрасно в прошлом году закончили «Ямал-СПГ», и я считаю, главный итог — то, что этот проект работает на 10% выше проектной мощности, и в этом году мы приняли инвест-решение по следующему нашему проекту «Арктика СПГ-2».
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин: «Мы конструктивны, позитивны, мы хотим только создавать, мы не хотим ни с кем ругаться, ни с кем воевать и ни с кем меряться силой. Я думаю, что если только в плане конкуренции на мировых рынках, на российском рынке. Здесь — да».
Бизнесмены отмечают 2020 — красивая цифра, этого же ждут и от экономических результатов.
Председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. kremlin.ru