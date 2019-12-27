Президент РФ Владимир Путин в Кремле 25 декабря встречается с представителями российского бизнеса. Во встрече принимают участие более 60 крупнейших бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний и банков. ИА REGNUM ведёт трансляцию встречи. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

19:15 25.12.2019 Президент РФ Владимир Путин, открывая мероприятие, отметил место встречи с бизнесменами. «Мы с вами собираемся в красивых интерьерах — царских, и это правильно», — сказал Путин.

19:17 25.12.2019 Ситуация в российской экономике подходит для того, чтобы демонстрировать на этой базе хорошие результаты. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. «Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать», — заявил Путин. Читайте подробнее: Ситуация в экономике удовлетворительная — Путин

19:28 25.12.2019 Темпы роста экономики в России в настоящее время неудовлетворительны, однако работа над этим уже ведётся. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. «У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать. Стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий, наращивания наших усилий по темпам роста», — заявил Путин. Читайте также: «Понимаем, что для этого нужно сделать» — Путин о повышении темпа роста ВВП

19:29 25.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация в российской экономике в целом удовлетворительная. Об этом: Путин считает, что ситуация в российской экономике удовлетворительная

19:58 25.12.2019 Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru

20:37 25.12.2019 Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru

21:15 25.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины». Подробности в материале: Путин рассказал, когда заработает «регуляторная гильотина»

21:59 25.12.2019 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в ходе встречи с российскими бизнесменами уголовные дела против представителей бизнеса не обсуждались.

22:03 25.12.2019 Помимо этого, в комментарии РИА Новости Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не обсуждал с Михаилом Гуцериевым ситуацию вокруг компании «Сафмар».

07:57 26.12.2019 Напомним, ранее пресс-служба промышленно-финансовой группы «Сафмар» опровергла многочисленные сообщения СМИ об обысках в офисах группы и вызове Михаила Гуцериева на допрос к следователю МВД.

08:42 26.12.2019 На вопрос одного из журналистов, как дела, господин Гуцериев правильно понял, что интересует история, которую про него рассказал журнал Forbes — насчет того, что дела-то не очень хороши. «В интернете каждый день есть какая-то информация на любого более-менее известного человека. Сегодня с утра я прочитал, что я вор, что я жулик… Чего только не пишут… Сегодня есть всемирная канализация под названием интернет… И есть всемирные бомжи, которые по ней лазят! Я не бомж, по канализации не лазаю. Сегодня журналисты, большинство, — это бомжи, которые в помойке под названием интернет копаются…» — цитирует Гуцериева «Коммерсантъ».

09:41 26.12.2019 Встреча с представителями деловых кругов состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца — в отличие от предыдущих, которые ранее проходили в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. «Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских. Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе», — обратил на это внимание президент.

09:49 26.12.2019 Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. kremlin.ru

11:05 26.12.2019 Группа компаний «Ренова» одним из главных итогов года считает открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове, а в 2020 году планирует открытие аэропорта на Камчатке. Об этом сказал в ходе встречи председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. «Нам бы хотелось, чтобы аэропорт был реально воротами Камчатки. Нам бы хотелось гармонично вписать это проект в этот уникальный ландшафт, вокруг вулканы, замечательная природа, и мы так задумали, чтобы это получилось именно так красиво», — отметил Вексельберг.

11:45 26.12.2019 Виктор Вексельберг. Дарья Антонова ИА REGNUM

11:58 26.12.2019 Напомним, новый международный аэропорт Саратова «Гагарин» только в первые сутки работы, 20 августа 2019 года, обслужил 1938 пассажиров, обеспечив приём и выпуск 22 рейсов.

11:59 26.12.2019 Аэропорт «Гагарин» Sealle

13:20 26.12.2019 На встрече с представителями российских деловых кругов и объединений 25.12.2019 . kremlin.ru

13:22 26.12.2019 Путин очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины».

13:30 26.12.2019 Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство России готовит законопроекты, которые станут базой для этой реформы. Ожидается, что новая система регулирования бизнеса вступит в силу с 1 января 2021 года.

14:15 26.12.2019 Встреча с представителями российского бизнеса. 25.12.2019 . kremlin.ru

16:05 26.12.2019 Владимир Жириновский высказался об очередной встрече президента с бизнесменами. Лидер ЛДПР считает, что в этом нет никакого толку, уже 20−30 лет с ними собираются: «Что толку с ними собираться — у них все деньги за рубежом»

09:18 27.12.2019 Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. kremlin.ru

09:51 27.12.2019 Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 27 декабря в двух чтениях приняли законопроект о снижении налогов для розничной торговли лекарствами и для владельцев обувных магазинов. Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента. «Предлагается снизить налоговые ставки с 6% до 1% для розничной торговли лекарствами, с 6% до 2% для продавцов обуви. На базе нашего министерства была создана рабочая группа, в неё вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители налоговой службы, деловые объединения, предприниматели. Мы постарались в максимально сжатые сроки рассмотреть этот актуальный вопрос для малого бизнеса всего региона», — объяснил министр экономического развития Александр Бардалеев.

10:23 27.12.2019 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:02 27.12.2019 Президент России Владимир Путин — представителям бизнеса: «Вы знаете, что в целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать».

12:14 27.12.2019 Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса заявил: «У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом. Это вам тоже хорошо известно. Вместе с вами это и делаем, по сути. Активно действуем в направлении реализации планов по так называемой регуляторной гильотине. Надеюсь, подойдём к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить».

12:54 27.12.2019 Группа компаний Ренова в этом году одним из главных своих итогов считает открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове, а в следующем планирует запустить воздушную гавань в регионе, который привлекает все больше туристов, — на Камчатке.

13:26 27.12.2019 Об интересе к инвестициям в Россию со стороны иностранных партнеров говорят итоги года работы Российского фонда прямых инвестиций и его партнеров. «У нас очень важные и хорошие результаты, мы проинвестировали с партнерами более 300 миллиардов рублей в этом году в экономику России, и прямые иностранные инвестиции выросли на 70% в этом году. Мы прогнозировали рост на 50% в начале года, мало, кто нам верил. 70% — это очень значимый рост», — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, слова которого цитирует Первый канал.

13:27 27.12.2019 Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. kremlin.ru.

13:36 27.12.2019 Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон: «Мы прекрасно в прошлом году закончили «Ямал-СПГ», и я считаю, главный итог — то, что этот проект работает на 10% выше проектной мощности, и в этом году мы приняли инвест-решение по следующему нашему проекту «Арктика СПГ-2».

13:59 27.12.2019 Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин: «Мы конструктивны, позитивны, мы хотим только создавать, мы не хотим ни с кем ругаться, ни с кем воевать и ни с кем меряться силой. Я думаю, что если только в плане конкуренции на мировых рынках, на российском рынке. Здесь — да».

14:31 27.12.2019 Бизнесмены отмечают 2020 — красивая цифра, этого же ждут и от экономических результатов.