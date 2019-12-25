Москва, 25 декабря, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Фракция КПРФ покинула зал заседаний Московской городской думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru В Мосгордуме

Демарш КПРФ произошёл из-за того, что депутаты Мосгордумы не успели рассмотреть все вопросы повестки в отведенное время. Поэтому заседание было закрыто, но сразу после него было объявлено о начале внеочередного заседания Мосгордумы. Представители КПРФ заявили, что подобные действия нарушают регламент МГД, и выразили своё недовольство. Постепенно спор перешёл в перебранку между депутатами.

«У нас предлагают сорвать внеочередное заседание, поэтому предлагаю работать дальше», — заглушая гул в зале, выкрикнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Председатель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин призвал покинуть заседание, его команде последовали все представители КПРФ.