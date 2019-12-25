Москва, 25 декабря, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы, работающие на постоянной основе, получают около 500 тысяч рублей в месяц. Об этом 25 декабря заявил депутат законодательного собрания столицы Евгений Ступин (КПРФ) на заседании МГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

После вычета налогов на руки депутат получает около 400 тысяч рублей. При этом большинство депутатов работают на общественной основе и не получают за свой труд оплаты, отметил Ступин.

«Это запредельные цифры по сравнению с теми зарплатами, которые получают рядовые москвичи. Может, мы рассмотрим вопрос, чтобы сделать зарплату депутата зависимой от средней по региону. Если средняя зарплата 50 тысяч, то и зарплата депутата будет 50 тысяч. Будет стимул заботиться о своих избирателях», — сказал Ступин.