Москва, 25 декабря, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Расходы на деятельность Московской городской думы (МГД) в 2020 году планируется увеличить на 600 млн рублей. Об этом 25 декабря заявила депутат МГД Елена Шувалова (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня вы будете принимать смету на следующий год Московской городской думы. Там будет очень резкое увеличение расходов — на 600 млн рублей. Всё это увеличение связано с увеличениями ваших зарплат, тех, кто получает эти зарплаты», — сказала Шувалова.

По мнению Шуваловой, депутаты решили таким образом обеспечить себя, поскольку при уходе из депутатов им выдается несколько зарплат наперёд. При этом другие депутаты, которые не работают на постоянной основе, не получают ничего.

«Для чего это сделано? Чтобы управлять депутатами. Будешь послушным — мы заплатим тебе заоблачные деньги, не будешь — паши на общественных началах без будущей пенсии, без записи в трудовой книжке», — заявила Шувалова.