Кемерово, 25 декабря, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Электростанции и теплосетевые предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кемеровской области готовятся к резкому похолоданию. По прогнозам синоптиков, с 26 по 28 декабря температура воздуха в ночные часы может опуститься ниже — 30 °C, ожидается усиление ветра. Как сообщает управление по связям с общественностью кемеровского филиала СГК, по мере похолодания СГК будет планово повышать температуру теплоносителя, который поступает от ТЭЦ и ГРЭС в системы централизованного теплоснабжения городов Кемерово и Новокузнецк, а также поселков Инской (Белово) и Притомский (Мыски). С учетом протяженности тепловых сетей, времени транспортировки сетевой воды от электростанции до жилых кварталов потребители получат теплоноситель комфортной температуры вовремя. Параметры теплоносителя, а также графики его качественного регулирования утверждены для каждого теплоисточника и согласованы с администрациями муниципалитетов.

Управление по связям с общественностью кемеровского филиала СГК СГК готовы к резкому похолоданию в Кемеровской области

К несению повышенных нагрузок в период грядущих холодов предприятия СГК в Кузбассе готовы в полной мере: сформированы запасы топлива, проведены дополнительные проверки оборудования электростанций и тепловых сетей, аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности.

Вместе с тем СГК напоминает жителям региона, что на температуру в квартирах потребителей влияет состояние внутридомовых систем и коммуникаций. Регулирование температуры теплоносителя, который подается в батареи, проводится также в тепловых пунктах в подвалах домов. Их обслуживание и ремонт находятся в ведении управляющих компаний. Поэтому, если в квартире слишком жарко или, наоборот, прохладно, то в первую очередь гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ.