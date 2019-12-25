Калуга, 25 декабря, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Более 200 работ изготовили для участия в калужском экопросветительском конкурсе «Чудеса из мусорной корзины» 160 мальчиков и девочек из детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Лучшими были признаны поделки юных калужанок Виктории Костиной,Ники Осиповой, а также Софьи и Екатерины Меркуловых. 25 декабря победителей конкурса наградил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Более 200 работ изготовили для участия в калужском экопросветительском конкурсе «Чудеса из мусорной корзины».

По замыслу профильного министерства и регионального экологического оператора, изготовление новогодних игрушек из вторсырья в семейном кругу и в детском коллективе позволит в очередной раз задуматься об ответственности за природу даже самым юным жителям региона.

Для всех участников конкурса «Чудеса из мусорной корзины» организаторы приготовили подарки, в числе которых — новогодний праздник с Дедом Морозом.

«Мы хотели еще раз привлечь внимание к проблеме переработки мусора. Подобные конкурсы — это хорошая возможность заняться семейным творчеством, поговорить с ребенком о бережном отношении к природе и о том, как важен раздельный сбор отходов, позволяющий использовать их вторично. В самом раннем возрасте дети могут понять, что их действия влияют на жизнь планеты и будущих поколений», — отметил Виркин.