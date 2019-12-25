Москва, 25 декабря, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Правительственные чиновники должны акцентировать внимание на конкретных результатах работы, а не на формальных показателях. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, обращаясь к заместителю председателя правительства Российской Федерации Алексею Гордееву.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Гордеев

«Выбросы насколько мы снизили в атмосферу? Вот что главное! Результат-то какой практический? Выбросы уменьшились или нет?» — спросил Путин после выступления Гордеева.

«Конечно… Мы делали не доклады, а короткую информацию. У нас задача была дать сжатую информацию», — ответил заместитель председателя правительства.

«Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы, вы очень опытный человек. Сжатая информация или должна была завершиться ответом на ключевой вопрос, или начата с этого. Практический результат какой наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан? То же самое в медицине и в других отраслях», — указал Путин.

«Я хочу сейчас ко всем обратиться: отчётность, она важна. Бумажная. Но как необходимое условие для достижения важного результата. Где конечный результат? Нужно начать с этого, либо закончить. Потому что просто так — это, откровенно говоря, людям не интересно. Вы и сами это знаете, вы и здесь работали, и губернатором. Людям это всё равно, какие мы приняли законы и нормативы», — добавил президент.