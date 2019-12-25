Тамбов, 25 декабря, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс Тамбовской области в 2019 году достиг рекордных показателей в животноводстве, растениеводстве, а также по линии экспорта продукции, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Депутат Госдумы Геннадий Онищенко и губернатор Тамбовской области Александр Никитин

АПК является основой экономического роста региона.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин «АПК — отрасль с большим объемом инвестиций. Мы вышли на новый уровень развития агропрома, связанный с цифровизацией, глубокой переработкой, расширением экспорта».

Пред аграриями поставлена задача — не только укрепить достигнутые позиции, но и приумножить успехи. На это нацелены программы государственной поддержки.

Вопреки погоде

В этом году тамбовским аграриям в период вегетации сельскохозяйственных культур пришлось преодолевать неблагоприятные погодные условия в виде засухи — почвенной и атмосферной. Несмотря на это, удалось вырастить очень хороший урожай зерновых. И все — благодаря применению современных технологий и ответственному подходу растениеводов, а также государственной поддержке.

В целом с учетом собранной кукурузы на зерно, валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 3,6 млн тонн в физическом весе. По урожаю технических культур в 2019 году установлены новые рекорды. Собрано более 928 тыс. тонн подсолнечника, и этот показатель превышает прошлогодний рекорд на 96 тыс. тонн. Таких результатов тамбовские земледельцы не добивались никогда за всю историю существования региона. Средняя урожайность подсолнечника составила свыше 25,4 центнеров с гектара.

Урожай сои превысил 258 тыс. тонн, что также является самым высоким показателем за предыдущие годы. Поскольку соя считается перспективной культурой, тамбовские земледельцы ежегодно увеличивают ее посевы. За восемь лет возделывания площади, занятые этой культурой, на Тамбовщине увеличились в 28 раз, урожай вырос в 30 раз.

Овощи-кормильцы

В этом году также выращен достойный урожай сахарной свеклы. Собрано более 5 млн тонн клубней. И это тоже почти рекорд: больший объем сахарной свеклы собирали только в 2017 году.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах получен богатый урожай картофеля и овощных культур — 134 тыс. тонн картофеля (на 33 тыс. больше, чем в прошлом году). Последний раз область достигала столь высокого показателя по сбору картофеля в 2015 году. Валовой сбор других овощей (капусты, моркови, красной свеклы, помидоров, огурцов, лука, чеснока) составил 16 тысяч тонн, что также является самым высоким показателем за последние несколько лет. В целом урожай овощных культур у всех категорий производителей почти в 3,5 раза превысил прошлогодний показатель.

По мнению вице-губернатора Сергея Иванова, предварительные итоги свидетельствуют о том, что в уходящем году земледельцы смогли максимально сконцентрировать усилия и достичь хороших результатов.

Мясные берега и молочные реки

По прогнозным данным, производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств по итогам года должно достичь 561 тыс. тонн. Этот результат также выше прошлогоднего. В настоящий момент свиноводство области представлено крупными предприятиями: ООО «Тамбовский бекон», ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «РАСК», ООО «Центральное» и ООО «Золотая нива». Общий объем производства свинины по году ожидается в объеме 210 тыс. тонн, что составит 106,6% к результату 2018 года. В настоящее время ООО «Тамбовский бекон» завершает строительство по расширению мощностей производства еще на 65 тыс. тонн свинины в год.

В структуре производства мясное птицеводство сосредоточено в крупных птицеводческих комплексах. Общий объем производства мяса птицы по итогам года ожидается на уровне 314 тыс. тонн, и это чуть больше, чем в 2018 году. В настоящий момент в регионе успешно работаю три птицефабрики. Это ООО «Тамбовская индейка», ОАО «Токаревская птицефабрика» и АО «Инжавинская птицефабрика». В ООО «Тамбовская индейка» реализуется проект по расширению мощностей производства мяса индейки еще на 30 тыс. тонн в год.

Стабильные результаты показали в этом году производители молока и яиц. Так, производство молока в сельхозорганизациях и КФХ по итогам 2019 чуть превысит прошлогодний уровень и достигнет 104 тысяч тонн. На одну фуражную корову планируют надоить более 5800 л молока (102,5% к результату 2018 года).

Тамбовское молоко в основном производится на пяти крупных комплексах. Это ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Тамбовмолоко», ООО «Мегафема «Шереметьево», АО «Агрокомплекс «Тамбовский» и ООО «Суворово».

По предварительным данным, в 2019 году планируют произвести во всех категориях хозяйств 141 миллион штук яиц, что также на уровне 2018 года.

Излишки — на экспорт

На Тамбовщине в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется соответствующий региональный проект в сфере АПК. Его цель — достижение объема экспорта сельхозпродукции в размере 252 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью.

За 9 месяцев этого года АПК Тамбовщины поставил в другие страны экспортной продукции на 104,7 млн долларов США с темпом роста на 86% к аналогичному периоду прошлого года. Основная доля в структуре экспорта — зерновые (39%). За январь — сентябрь было экспортировано 210 тыс. тонн злаков почти на 41 млн долларов США. Из них 38,5 млн долларов США — экспорт в страны дальнего зарубежья. Наибольшие объемы тамбовского зерна экспортируются в Египет, Казахстан, Нигерию, Турцию. Высокие темпы роста (к январю-сентябрю 2018 года) показал экспорт подсолнечного масла — 139%. Его доля в общем объеме экспорта составила 10,2%. Реализация в регионе инвестиционных проектов, направленных на увеличение объема переработки семян подсолнечника, позволит в ближайшее время нарастить экспортный потенциал продукции масложировой отрасли до 13,5 млн долларов США.

Тамбовская область входит в пятерку сахаропроизводящих регионов России. За 9 месяцев текущего года экспорт сахара составил 7,4 млн долларов США, или 174% к аналогичному периоду прошлого года. Доля в общем объёме экспорта — 7,1%. Основной объем данной продукции направлен в страны СНГ.

По мнению экспертов, в Тамбовской области имеется экспортный потенциал по свинине и мясу птицы, бройлерам и индейке. По этому направлению успешно работают свиноводческие комплексы и птицефабрики, которые ежегодно осваивают новые рынки сбыта продукции. Тамбовская экспортная продукция поставляется в более чем 70 стран мира.

Господдержка помогает

Для стимулирования дальнейшего развития аграрного комплекса в Тамбовской области оказывается поддержка малому бизнесу на селе. Благодаря госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили грантовую поддержку на сумму 165 млн рублей. Из этих средств 30 млн рублей выделено на поддержку начинающих фермеров, 100 млн — на развитие семейных животноводческих ферм и 35 млн рублей — сельхозпотребкооперативам.

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Тамбовской области» (в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на предоставление грантов «Агростартап» направлено 79,2 млн рублей. Субсидии на возмещение части затрат понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем финансовом году составили 1,29 млн рублей, на деятельность центра компетенций — 255 тыс. рублей.

Конкурсная комиссия по предоставлению грантов признала победителями 30 глав крестьянских фермерских хозяйств: семь проектов будут реализованы в области мясного скотоводства, семь проектов — по направлению «ягодоводство», пять проектов направлены на развитие молочного скотоводства, четыре проекта — по птицеводству. Пчеловодством займутся в трех хозяйствах. Получат развитие также грибоводство, козоводство, овощеводство и овцеводство — по этим направлениям будет реализовано по одному проекту. В целом грантополучатели планируют приобрести 201 голову крупного рогатого скота мясного направления, 139 голов крупного рогатого скота молочного направления, 9000 голов птицы.

Наряду с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции одной из главных задач является решение социальных вопросов в сельской местности, а именно снижение уровня безработицы и рост занятости сельского населения. Об этом свидетельствуют и целевые показатели регионального проекта, установленные соглашением. В хозяйствах, получивших гранты в течение 2019 и 2020 годов, будет создано не менее 72 новых постоянных рабочих мест.