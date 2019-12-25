Санкт-Петербург, 25 декабря, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Подорожание иномарок из-за увеличения утилизационного сбора в РФ с 2020 года не сильно отразится на российском авторынке, однако увеличит спрос на автомобили, бывшие в употреблении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 25 декабря генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Невский проспект

Напомним, россиян в 2020 году ждет удорожание иномарок из-за введённого утилизационного сбора и масштабной программы по экологической безопасности.

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По словам собеседника агентства, рост цены будет в пределах 5−7%, минимальное удорожание будет у тех автомобилей, что собираются в РФ, максимальное — у импортируемых, это примерно 15% рынка, если брать всю структуру продаж.

«В основном это премиальные марки, которые в России не производятся, поэтому в премиум-сегменте, когда там происходит увеличение, оно не сильно сказывается на покупателях. Тем, кто может позволить себе авто за три миллиона, удорожание на 100 тысяч рублей не критично», — сказал собеседник агентства.

Подорожание ждет все марки автопрома, даже локальные производители будут вынуждены это сделать. Компенсация субсидиями идёт не в момент продажи автомобиля, поэтому местные автомобильные концерны будут вынуждены повышать ценник.

Однако критического падения продаж не будет, уверен автоэксперт. На будущий год уже заявлены некоторые новинки от концернов.

«Никакого серьезного падения ожидать не стоит. Рынок сокращается, но приемлемо, жёстких падений не будет. Максимум, если брать негативную динамику, в пределах 5%, сильнее не упадёт», — отметил Чаплыгин.

При этом в последнее время интерес растёт к бывшем в употреблении автомобилям. Если два-три года назад соотношение продаж авто с пробегом было, условно говоря, 4 к 10 новым, то в настоящий момент у лидирующих дилеров показатели составляют 1:1, а в некоторых моментах 1,5:1.

«У дилеров сегменты авто с пробегом растут и будет увеличиваться», — резюмировал глава «Auto-Dealer-СПб».