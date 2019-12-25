Москва, 25 декабря, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Федеральный центр уделяет недостаточное внимание региональным и муниципальным органам власти. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

«Бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены и на этом федеральные наши коллеги, ведомства, считают отношения с коллегами в регионах завершёнными. В конце года регион должен отчитаться, и всё. Думаю, это неправильный подход», — заявил Путин.

«Федеральным властям нужно в постоянном контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях. Необходима каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнёрство и готовность работать по-новому и более эффективно всем вместе», — подчеркнул он.