В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Ярославль, 25 декабря, 2019, 16:30 — ИА Регнум. В Ярославле проведут реставрацию храма Иоанна Предтечи в Толчкове, который изображен на тысячерублевой купюре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
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Церковь Иоанна Предтечи
Работы запланированы на всех объектах, входящих в состав храмового ансамбля. Планируется отреставрировать фрески, выполнить реконструкцию ограды, которая частично утрачена.
Предусмотрены обследование несущих конструкций и инженерных систем, выполнение электроосвещения объекта как снаружи, так и внутри, в том числе по колокольне. Пока речь идет о разработке проекта реставрации.