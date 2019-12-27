25 декабря президент России Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. ИА REGNUM ведёт трансляцию заседания [[[picture1]]]

Обложка. Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

15:51 25.12.2019 Национальные проекты стали уникальным инструментом управления в истории современной России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Национальные проекты — это уникальный инструмент, как мы с вами знаем и понимаем. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда и не было. Ничего подобного не применялось для достижения целей», — заявил Путин. Подробности в материале: Нацпроекты обозначили качественно возросшие возможности страны — Путин

15:59 25.12.2019 Демографические меры, предпринимаемые за последние два года, уже показали наглядный результат. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Результаты, безусловно, есть. Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей», — заявил Путин. Подробности в материале: Демографический пакет мер скоро закроет дефицит мест в яслях — Путин

16:05 25.12.2019 Запуск национальных проектов повлёк масштабное техническое переоснащение школ, а также формирование системы медицинских профилактических мер. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Свыше 2 тыс. школ в этом году оснащены высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ цифрового и гуманитарного профиля», — заявил Путин. Начался переход на новую перспективную модель сетевого школьного образования, когда процесс идёт при участии инфраструктуры вузов, предприятий и технопарков, отметил он. «По всей стране запущены системы профессиональных медицинских осмотров, причём впервые они включают осмотры по онкологическим заболеваниям. В текущем году около 60 млн человек прошли эти профосмотры», — продолжил президент. Подробности в материале: Путин отметил достижения по нацпроектам в здравоохранении и образовании

16:12 25.12.2019 Национальные проекты уже продемонстрировали свою эффективность на примере расселения аварийного жилья и масштабных ремонтных работ. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «С опережением идёт расселения аварийного жилья. Я об этом уже упоминал недавно публично. В планах на год было расселить чуть более 8 тыс. человек. По факту новое жильё получили около 30 тыс. человек», — заявил Путин. Подробности в материале: «Механизм выбран верный» — Путин о первых итогах реализации нацпроектов

16:16 25.12.2019 По итогам 2019 года достичь целевых показателей по смертности от ряда заболеваний не удалось. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Некоторые важные показатели не были достигнуты. В первую очередь это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание», — заявил Путин. В частности, речь идёт о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Так, как мы рассчитывали это сделать, этого сделать не удалось. Вот смотрите: за 10 месяцев текущего года смертность от болезней кровообращения составила 579,9 на 100 тыс. человек. Ожидали 575 за год. Так что близко очень, но всё-таки целевой показатель не достигнут», — отметил президент. «То же самое по смертности от новообразований. У нас по факту 203,2 на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5. Тоже близко к целевым показателям, но они не достигнуты», — добавил Путин. Об этом: Показали по снижению смертности оказались не достигнуты — Путин

16:22 25.12.2019 Неспособность достичь целевых показателей по экспорту в 2019 году связана с объективными обстоятельствами, но это также и показывает недостаточную эффективность планирования мер поддержки отраслей. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Направление, где нужно существенно нарастить усилия — это поддержка экспорта», — заявил Путин. План по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на 8 млрд долларов, отметил он. «Здесь сыграли свою роль ценовые факторы, конъюнктура рынка — это правда. Здесь есть у меня расклад, который дают и правительственные эксперты, и независимые эксперты. В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но всё же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», — указал президент. Читайте подробнее: Меры стимулирования экспорта показали недостаточную эффективность — Путин

16:25 25.12.2019 У большинства граждан России пока что нет ощущения, что происходящие перемены в стране отражаются на их благополучии. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе такими, которым мы с вами не можем не доверять — это в том числе ФСО», — заявил Путин. Самый главный, ключевой результат, которого предстоит добиться — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, указал президент. Подробности в материале: «Не уверен, что у большинства такое ощущение» — Путин о переменах к лучшему

16:30 25.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что существующие механизмы финансирования национальных проектов слишком косные и неритмичные. Подробности в материале: Путин раскритиковал систему финансирования национальных проектов

16:33 25.12.2019 Проектный подход, внедряемый в настоящее время в государственном управлении в России, ставит новые вызовы перед бюрократией, не привыкшей к работе в таком режиме. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Сбои в перенастройке системы государственного управления. Мы впервые повсеместно в масштабах страны меняем работу органов власти. Внедряем проектный подход, в основе которого — достижение конкретных целей и результатов», — заявил Путин. Под эти цели сформулированы задачи и мероприятия. Однако к такому новому режиму работы привыкли не все, отметил президент. «Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы ещё раз повторить: мы не будем этого делать. Потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только раз это сделать, и всё это вниз поедет», — указал президент. При этом любые попытки «подогнать показатели», как «частенько мы работали» — вредно и недопустимо, указал он. Подробности в материале: Снижать целевые показатели нацпроектов нельзя — Путин

16:34 25.12.2019 Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: kremlin.ru

16:38 25.12.2019 Федеральный центр уделяет недостаточное внимание региональным и муниципальным органам власти. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом федеральные наши коллеги, ведомства считают отношения с коллегами в регионах завершёнными. В конце года регион должен отчитаться, и всё. Думаю, это неправильный подход», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин раскритиковал пассивность федерального центра в работе с регионами

16:46 25.12.2019 Освоение ресурсов по национальным проектам в России оставляет желать лучшего. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Негибкость, иногда и косность этого механизма. На проекты выделяются беспрецедентные суммы. Только из федерального бюджета в этом году — 1 трлн 750 млрд рублей. Однако коллеги из министерств и, да, из регионов говорят, что процедуры бюджетирования — громоздкие и забюрократизированные», — заявил Путин. «Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года. И даже с введением электронного бюджета эти проблемы никуда не ушли», — подчеркнул он. Об этом: «Не помог даже электронный бюджет» — Путин о неэффективности финансирования

16:55 25.12.2019 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам назвала «тревожной» ситуацию с медицинскими кадрами. «За 2019 год в медицинские организации пришло свыше девяти тысяч медицинских работников, в том числе пять тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин», — сказала Голикова.

16:56 25.12.2019 Промедление по разработке поддержки и стимулирования высокотехнологичных производств привели к тому, что многие возможности оказались уже упущены. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в России новых высокотехнологичных производств. На закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей. Эти средства, как мы и договаривались, должны главным образом работать в экономике страны, содействовать её качественному росту», — заявил Путин. «Поручения на этот счёт давались ещё в 2018 году. Однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс. В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен», — отметил президент. Подробности в материале: «Почти год упущен» — Путин о работе над высокотехнологичными производствами

16:59 25.12.2019 Порядка одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках реализации национальных проектов. Читайте также: Миллон российских семей получили поддержку в рамках нацпроектов — Путин

17:04 25.12.2019 В России необходимо выделить отдельные средства на информационное сопровождение национальных проектов. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов — даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы», — заявил Путин. «Вот смотрите, это даже странно: по данным опроса ФСО, в сентябре текущего года только 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Давайте выделим отдельные средства на информационное сопровождение? Это важно, на самом деле, потому что когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает. И наоборот», — указал президент. Читайте также: Люди не чувствуют результаты нацпроектов даже там, где они есть — Путин

17:08 25.12.2019 За два последних года в России введено почти 54 тыс. мест в яслях, и уже в 2021 году имеющийся в этой области дефицит должен быть полностью закрыт. Читайте также: Путин потребовал закрыть дефицит мест в яслях к 2021 году

17:11 25.12.2019 Коррекции целевых показателей российских национальных проектов не будет, заявил 25 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании по нацпроектам. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Путин о коррекции целевых показателей нацпроектов: Этого делать не будем