Калуга, 25 декабря, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, на заседании Городской думы Калуги по предложению депутата Алексея Колесникова был рассмотрен вопрос, связанный с нормативами оплаты услуг по отоплению для жителей малоэтажных домов. Как сообщила депутатам председатель комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства Татьяна Буслова, министерством конкурентной политики Калужской области внесены поправки в приказ, согласно которым с 1 января 2020 года уменьшаются нормативы оплаты за отопление для малоэтажных жилых домов. Нормативы будут установлены на уровне 2018 года.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге снизят нормативы оплаты за отопление малоэтажек

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, срок действия новых нормативов приказом не установлен, по предварительным данным они будут действовать в течение 2020 года.

«В Калуге 91 малоэтажный дом признан аварийным, также изменение нормативов затронет ещё 373 малоэтажных дома, у Городской управы появляется дополнительное время для проведения работы по переводу этих домов на индивидуальное отопление или установке приборов учёта, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Предстоит очень напряжённая работа».

Ранее Городской думой было принято решение о предоставлении компенсации жителям малоэтажных аварийных домов платы за отопление. Порядок выплаты компенсаций разработан Городской управой и проходит необходимые согласования. Средства будут направляться напрямую ресурсоснабжающим организациям, которые в свою очередь уменьшат суммы в квитанциях.