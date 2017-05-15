В Калуге снизят нормативы оплаты за отопление малоэтажек
Калуга, 25 декабря, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, на заседании Городской думы Калуги по предложению депутата Алексея Колесникова был рассмотрен вопрос, связанный с нормативами оплаты услуг по отоплению для жителей малоэтажных домов. Как сообщила депутатам председатель комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства Татьяна Буслова, министерством конкурентной политики Калужской области внесены поправки в приказ, согласно которым с 1 января 2020 года уменьшаются нормативы оплаты за отопление для малоэтажных жилых домов. Нормативы будут установлены на уровне 2018 года.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, срок действия новых нормативов приказом не установлен, по предварительным данным они будут действовать в течение 2020 года.
Ранее Городской думой было принято решение о предоставлении компенсации жителям малоэтажных аварийных домов платы за отопление. Порядок выплаты компенсаций разработан Городской управой и проходит необходимые согласования. Средства будут направляться напрямую ресурсоснабжающим организациям, которые в свою очередь уменьшат суммы в квитанциях.