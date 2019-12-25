Жиздра, Калужская область, 25 декабря, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Новогодним подарком для жителей села Овсорок стал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт — первый в Жиздринском районе Калужской области, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации отдела по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания региона.

Zskaluga.ru Церемония открытия нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Овсорок

Новый ФАП построен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Уютное и светлое помещение, оснащенное современным медицинским оборудованием. Здесь есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода — созданы все комфортные условия для обслуживания населения. Из областного бюджета было выделено более трех миллионов рублей, за счет средств местного бюджета была благоустроена прилегающая к ФАПу территория.

Депутат Законодательного собрания области, главный врач центральной межрайонной больницы № 2 Насрула Омарасхабов, отметил, что аналогичные ФАПы планируется открыть в деревне Младенск и деревне Коренево. Депутат областного парламента предал фельдшеру Валентине Мотиной символический ключ от нового сельского медучреждения.