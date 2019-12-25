Калуга, 25 декабря, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, состоялось заключительное в 2019 году заседание Городской думы Калуги. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знаки Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» директору ассоциации «Калужский областной исследовательский и культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ» Игорю Горолевичу и начальнику отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора Сергею Шмареву.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанам вручены знаки за личный вклад в развитие города

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании были вручены дипломы победителям городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2019 году.

Депутаты провели итоговые корректировки городского бюджета 2019 года. По предложениям главных распорядителей бюджетных средств внесены изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 5,5 млн. рублей выделяется на приобретение нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенного по адресу ул. 40 лет Октября д. 4. Средства выделяются для обеспечения условий софинансирования с областным бюджетом. 8 миллионов рублей выделяется на оснащение и содержание нового муниципального дошкольного учреждения, расположенного в доме № 29 по улице Полесской. 6,6 млн. рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3,6 млн. рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция участка Грабцевского шоссе». 4,2 млн. будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег-Шопино».

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанам вручены знаки за личный вклад в развитие города

Были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям. МУП «Калугатеплосеть» была согласована сделка, которая будет совершена после проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружении котельной, расположенной по адресу ул. Маршала Жукова д 40А», с начальной ценой контракта 47,3 млн. рублей. Также «Теплосети» была согласована сделка по закупке стальной электросварной трубы на сумму 12,9 млн. рублей. МУП «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки, связанные со сдачей в аренду опор контактной сети для размещения коммуникаций провайдеров. Сумма контракта с компанией «Макснет» составит 3,5 млн. рублей, с компанией «Транстелеком» — 4,8 млн. рублей.

Также были внесены изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях и в решение «Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги». В структуре управления экономики и имущественных отношений ликвидируется комитет муниципального заказа и создаётся отдел мониторинга в сфере закупок товаров и услуг.