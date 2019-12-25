Ярославль, 25 декабря, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис заявил, что исключение спектакля «Ревизор» из репертуара не связано с претензиями прокуратуры. Об этом он рассказал журналу «Театр». Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Ярославской внесла представление директору театра о несоответствии спектакля закону «Об основных гарантиях прав ребенка». В частности, в нем при маркировке «16+» присутствовала сцена табакокурения.

Volkovteatr.ru Сцена из спектакля «Ревизор»

В ответе общественнику Сергею Казанскому прокуратура сообщила, что «по результатам его (представления прокуратуры — ИА REGNUM) рассмотрения… спектакль «Ревизор исключен из репертуара театра». Однако в театре говорят, что спектакль сняли с показа совсем по другой причине.

«Прокуратура не исключала «Ревизора». У неё были некоторые замечания, связанные с указанием возрастного ценза. Это их естественное требование. Сейчас стала более чётко работать оценочная комиссия. В неё вхожу я, двое психологов и ещё несколько специалистов, перед которыми стоит задача посмотреть спектакль и определить возрастной ценз: «6+», «12+», «16+» или «18+». Это было единственное пожелание прокуратуры. А сняли мы замечательный спектакль «Ревизор», потому что после ухода актёров в нём была куча вводов. И, к величайшему сожалению, мы это не потянули», — сказал журналу «Театр» Сергей Пускепалис.

«Ревизор» был поставлен в театре имени Волкова в 2016 году.