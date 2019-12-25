Снятие «Ревизора» в Ярославле не связано с прокуратурой — Сергей Пускепалис
Ярославль, 25 декабря, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис заявил, что исключение спектакля «Ревизор» из репертуара не связано с претензиями прокуратуры. Об этом он рассказал журналу «Театр». Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Ярославской внесла представление директору театра о несоответствии спектакля закону «Об основных гарантиях прав ребенка». В частности, в нем при маркировке «16+» присутствовала сцена табакокурения.
В ответе общественнику Сергею Казанскому прокуратура сообщила, что «по результатам его (представления прокуратуры — ИА REGNUM) рассмотрения… спектакль «Ревизор исключен из репертуара театра». Однако в театре говорят, что спектакль сняли с показа совсем по другой причине.
«Ревизор» был поставлен в театре имени Волкова в 2016 году.