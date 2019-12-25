Чебоксары, 25 декабря, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В столице Чувашии из-за непогоды ситуация была «близка к чрезвычайной». В городе «ожидали худшего». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 декабря, заявил на пресс-конференции глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Cap.ru Улицы превратились в каток

Мэр города отметил, что из-за ледяного дождя, который шёл в Чувашии два дня, «близка была ситуация к чрезвычайной», 24 декабря было принято решение о переходе на режим повышенной готовности.

«Почему вчера дворы покрывались льдом, и кажется, что никто не работает? Когда в понедельник утром выходим из подъезда и всё — как зеркало. В течение ночи дождь шёл несколько раз… После того, как дождь пройдёт, и мы посыпаем дороги песко-соляной смесью или реагентами, то поскольку во дворах ходят не часто, то всё, что сделали, опять покрывается льдом. Второй раз, третий раз — ничего не работает. По дорогам была другая ситуация, потому что там движение, машины ездят, идёт сцепление с дорогой и смесью, скользкость убирается», — ссылался на погодные особенности Алексей Ладыков.

Cap.ru В городе — каток

По его словам, «ожидали худшего, но повезло, что погода изменилось».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах и Новочебоксарске из-за прошедшего ледяного дождя и сильной гололедицы действует режим повышенной готовности. В столице Чувашии работы по ликвидации последствий стихии проводятся круглосуточно. 25 декабря в начальных классах двух городов отменили занятия, в средних и старших классах рекомендовано дистанционное обучение.