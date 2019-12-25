Ярославль, 25 декабря, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Школьники из Ярославской области, участвовавшие в «Первом чемпионате Бизнес-корпораций» по развитию инженерных компетенций в Москве, попали в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Скорая помощь

Ранее СМИ сообщали, что в больницу попали 12 участников чемпионата. Делегация Ярославской области состояла из 10 человек.

«В больнице находятся два школьника из Ярославля — ученики 8 и 9 классов. Диагноз устанавливается. В настоящее время дети сообщили, что чувствуют себя хорошо», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области.

В департаменте добавили, что проживание и питание обеспечивали организаторы чемпионата.