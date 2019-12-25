Обнинск, Калужская область, 25 декабря, 2019, 13:17 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области застройщиком привлечены деньги 33 граждан на сумму свыше 150 млн рублей на строительство многоквартирного жилого дома в районе проспекта Ленина. Однако в нарушение законодательства в предусмотренный договорами срок строительство объекта не завершено, жилые помещения участникам долевого строительства не переданы. Объект отнесен к числу «проблемных», сообщила 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Admoblkaluga.ru Строящийся дом

По её словам, несмотря на низкий процент готовности объекта, застройщиком допускался неоднократный перенос сроков передачи объекта участникам долевого строительства и низкие темпы строительства. При этом истекающий 31 декабря 2019 срок действия разрешения на строительство на момент проведения прокурорской проверки не продлён, что ставит под угрозу завершение строительства в целом.

«В адрес застройщика внесено представление. Восстановление прав участников долевого строительства находится на особом контроле прокуратуры города», — сказала Искрина Лепёхина.