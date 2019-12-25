Калуга, 25 декабря, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области для создания инфраструктуры, которая позволит принимать в национальном парке «Угра» больше туристов без ущерба природе, из федерального бюджета планируется выделить около 34 млн рублей. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания общественного совета при губернаторе области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Parkugra.ru «Чертово городище» в национальном парке «Угра»

По мнению экспертов, национальный парк «Угра — одна из пилотных площадок для развития экологического туризма в области. На данной территории будут созданы туристические тропы, которые станут интересны не только с биологической, но и исторической точек зрения. Здесь до сегодняшнего дня сохранились окопы, фрагменты огневых точек, землянок и блиндажей, воронки от снарядов остатки полевых аэродромов и рокадных дорог времен Великой Отечественной войны. Так, в границах юхновского участка парка находится 26 захоронений и установлено более 10 памятных знаков защитникам Отечества. В 2020 году в этих местах планируется оформление экспозиции, посвященной исчезнувшим во время войны деревням. Кроме того, создание музея под открытым небом позволит не только сохранить природный ландшафт в долине реки Угры, но и использовать его для экологического, исторического и патриотического воспитания молодежи.

Впервые информационный центр парка также станет начальной точкой водного маршрута «Оптино-Ильинское». Он пройдет по реке Жиздре на территории национального парка «Угра» и будет посвящен писателям, которые посещали эти места. На территории маршрута будут установлены пристани с лестницами и обустроен кемпинг на 40 мест. Открыть новый водный маршрут в регионе намерены к лету 2020 года.