Ярославль, 25 декабря, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Ярославский губернаторский проект по формированию современной городской среды «Решаем вместе!» получил первую премию АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) в номинации «Активные граждане». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Детская площадка по проекту «Решаем вместе!»

Церемония награждения победителей состоялась 24 декабря в Москве. Ярославскую область представлял заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Илья Баланин.

«Экспертный институт выявил лучшие практики в региональном управлении, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Отбирались нестандартные проекты, направленные на поддержку детей и бизнеса, создание городской среды и многое другое. Мы признаны лучшими в привлечении граждан к управлению регионом. Считаю это заслугой всех ярославцев. Вы очень активно откликнулись на наше предложение поучаствовать в решении различных насущных городских вопросов, голосованием решая, куда потратить бюджетные деньги — на этот парк или тот двор. Спасибо за это неравнодушие, за желание не быть пассивными критиками, а стать соавторами малых, но очень нужных дел».

Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе третий год. Жители сами голосуют за объекты благоустройства. В 2019 году в Ярославской области выполнено 494 проекта по направлениям «Городская среда», «Поддержка местных инициатив» и «Культура».