Ярославский проект «Решаем вместе!» получил всероссийскую премию
Ярославль, 25 декабря, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Ярославский губернаторский проект по формированию современной городской среды «Решаем вместе!» получил первую премию АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) в номинации «Активные граждане». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Церемония награждения победителей состоялась 24 декабря в Москве. Ярославскую область представлял заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Илья Баланин.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе третий год. Жители сами голосуют за объекты благоустройства. В 2019 году в Ярославской области выполнено 494 проекта по направлениям «Городская среда», «Поддержка местных инициатив» и «Культура».