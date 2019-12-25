Ярославль, 25 декабря, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля отказались наградить благодарственным письмом архитектора Ольгу Мазанову за переиздание книги В.Ф. Марова об архитектуре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова

С ходатайством об этом обратился директор издательства «Академия 76» Михаил Нянковский. Ольга Мазанова выступила с инициативой переиздать классический труд советского архитектора, посвященный памятникам Ярославля, написала комментарии к нему, уточнила многие сведения.

Обычно в муниципалитете Ярославля вопросы о награждении не вызывают никаких возражений. Однако на заседании 25 декабря за награждение Мазановой проголосовали лишь 12 человек (всего в муниципалитете 38 депутатов). Решение не было принято.

Депутаты никак не аргументировали свою позицию. Очевидно, что она связана с градозащитной деятельностью Ольги Мазановой, которая последовательно выступает за защиту памятников архитектуры и против сомнительных новостроек. При этом ряд депутатов связаны со строительным бизнесом.

«Обидно, когда человек что-то делает для города совершенно бескорыстно, но это отказываются оценить. Не такая большая награда — благодарственное письмо муниципалитета. Она, наверно, многих беспокоит, и с этим связано такое решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM издатель Михаил Нянковский.

Ранее Мазанова получила всероссийскую «премию Комеча» — за деятельность по сохранению памятников архитектуры.