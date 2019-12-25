Чебоксары, 25 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Чувашии в связи со сложной погодной обстановкой были выставлены дополнительные экипажи госавтоинспекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Одна из аварий в Чувашии

24 декабря в республике было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, шестеро получили ранения. В числе пострадавших — 11-летняя девочка.

Смертельный наезд произошёл 24 декабря в Чебоксарах возле одного из домов по улице Айзмана: по данным правоохранителей, 51-летняя горожанка при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу попала под колеса фуры с прицепом. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В полиции отмечают, что в связи со сложными погодными условиями на дорогах республики дежурили дополнительные экипажи ГИБДД — всего около 170 сотрудников. Организовано сопровождение 16 перевозок детей. Задокументировано 42 недостатка в состоянии дорожной сети, по которым выдано 12 предписаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах и Новочебоксарске из-за прошедшего ледяного дождя и сильной гололедицы действует режим повышенной готовности. В столице Чувашии работы по ликвидации последствий стихии проводятся круглосуточно. 25 декабря в начальных классах двух городов отменили занятия, в средних и старших классах рекомендовано дистанционное обучение.

Напомним, 23−24 декабря в Чувашии шёл ледяной дождь.