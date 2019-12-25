Барнаул, 25 декабря, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Период непогоды, вызванный штормовым ветром и метелью, продолжается в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в настоящее время введено ограничение движения автотранспорта на шести участках дорог местного и федерального значения. Это: К-03,К-09 (для всех видов транспорта) и Р-256,А-322,К-13,К-18 (для грузового и пассажирского транспорта).

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайские дороги заметает снегом

ГУ МЧС по Алтайскому краю Из-за бурана на дорогах Алтайском крае усилена работа патрульных служб

В частности, полностью движение до сих пор закрыто на трассе Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан и автодороге сообщением Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер, порывы которого достигают местами 27 метров в секунду, вновь стал причиной закрытия дорог в Алтайском крае. Произошло несколько серьезных ДТП.

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