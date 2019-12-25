Ярославль, 25 декабря, 2019, 10:35 — ИА Регнум. С 1 января в Ярославской области вступят в силу новые предельные тарифы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Автобусы

Предельные или экономически обоснованные тарифы утверждает региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов по обращениям местных и перевозчиков.

В Ярославле предельные тарифы на перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами увеличены с 31,2 до 31,98 рубля, автобусами — с 28,62 до 28,95 рубля. Цену проезда устанавливает мэрия. Сейчас это 28 рублей. Если в следующем году городские власти захотят поднять стоимость проезда, они могут это сделать не выше предела, установленного властями региона. Судя по всему, повышать стоимость проезда не будут. Новый экономически обоснованный тариф позволит мэрии увеличить субсидии транспортным предприятиям, которые составляют разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения.

А вот в Рыбинске власти не субсидируют общественный транспорт, и цена проезда вырастет в 2020 году. для автобусов с 22 до 23 рублей, для троллейбусов — с 21 до 22 рублей.

Также предельные тарифы изменены в Борисоглебском — с 23,12 до 26,46 рубля, в Любиме — с 22,9 до 24,27 рубля, в Гаврилов-Яме — с 23,2 до 23,67 рубля за одну поездку.

Власти объясняют рост предельных тарифов подорожанием топлива, запасных частей, индексацией заработной платы персонала.