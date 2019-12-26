Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 26 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 декабря: началась Керченско-Феодосийская десантная операция.

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26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция сил Закавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Цель — захват Керченского полуострова и подготовка к освобождению Крыма.

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